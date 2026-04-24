Guidi Car tra auto nuove, usato certificato e assistenza specializzata

Nel settore automotive, le esigenze del cliente non si fermano alla semplice scelta tra un modello e un altro. C’è chi desidera configurare un’auto nuova, chi preferisce una vettura già disponibile, chi cerca le garanzie dell’usato certificato e chi attribuisce grande importanza alla qualità dell’assistenza nel tempo.

È proprio questa pluralità di bisogni che Guidi Car ha trasformato in una proposta completa, capace di unire marchi, servizi e continuità operativa all’interno di un unico Gruppo.

Per chi guarda al nuovo, la presenza di Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo e Volkswagen Veicoli Commerciali permette di spaziare tra berline, SUV, crossover, city car e soluzioni professionali, tra cui spiccano Caddy e Transporter.

Il confronto tra modelli premium e generalisti consente di costruire un percorso di scelta molto flessibile, adatto tanto alla mobilità familiare quanto alle esigenze aziendali. Allo stesso tempo, il centro dell’usato di Guamo, con oltre 200 vetture in pronta consegna, amplia ulteriormente le possibilità per chi desidera accedere a modelli top quality già selezionati e verificati.

La disponibilità immediata rappresenta oggi uno dei punti di forza più rilevanti della proposta. In questo contesto, la GLC pronta consegna è un esempio particolarmente efficace di come Guidi Car riesca a rispondere rapidamente alle richieste di chi cerca un SUV premium disponibile senza lunghe attese, mantenendo elevati standard di qualità, dotazioni e supporto consulenziale.

Questa capacità di presidiare nuovo, usato certificato e disponibilità immediata è il risultato di una crescita costruita nel tempo. Dalla prima attività avviata da Guido Guidi nella Lucca degli anni Cinquanta, il Gruppo attraversa tappe decisive: il mandato Mercedes-Benz nel 1969, la nascita ufficiale di Guidi Car nel 1979, il passaggio alla seconda generazione, l’espansione verso Massa Carrara e La Spezia, l’arrivo di Volauto per Volkswagen, l’ingresso di Volvo, il polo di Chiesina Uzzanese, il centro Mercedes-Benz Certified di Viareggio e la fusione del 2023, che consolida ulteriormente il presidio tra Toscana e Liguria.

Accanto alla proposta commerciale, l’assistenza specializzata rappresenta l’altro pilastro del Gruppo. Le sedi di Chiesina Uzzanese, Lucca, Massarosa, Massa-Carrara e La Spezia integrano officine autorizzate, ricambi originali, manutenzione programmata, test drive, noleggio e consulenza post-vendita, offrendo un riferimento stabile anche dopo l’acquisto.

A rafforzare ulteriormente il profilo di Guidi Car contribuisce il rapporto con il territorio, espresso attraverso il sostegno al progetto di Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer, le iniziative di riforestazione urbana sviluppate con Talea e l’attenzione alla sostenibilità delle sedi mediante impianti fotovoltaici e pratiche di gestione responsabile delle risorse.

Più che una semplice somma di auto nuove, usato certificato e officine, Guidi Car rappresenta oggi una struttura capace di adattarsi a bisogni diversi senza interrompere la continuità del servizio. È in questa capacità di tenere insieme disponibilità, qualità e assistenza specializzata che il Gruppo continua a distinguersi nel panorama automotive tra Toscana e Liguria.















