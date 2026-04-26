San Luigi Gonzaga, il Day Hospital di Neurologia si rinnova tra comfort e innovazione

Nuovi ambienti più accoglienti e funzionali per i pazienti del Day Hospital di Neurologia dell’Aou San Luigi Gonzaga, situato al primo piano del primo padiglione. L’intervento di riqualificazione, che sarà presentato domani, lunedì 27 aprile, ha previsto la ritinteggiatura del corridoio, la sistemazione strutturale di alcuni ambienti sanitari e il rifacimento della pavimentazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi di cura. A questo si aggiunge il potenziamento degli arredi sanitari con l’introduzione di quattro nuove poltrone per le infusioni, donate da Roche Spa, che contribuiscono a garantire maggiore comfort durante i trattamenti.

Il Day Hospital di Neurologia si rivolge, tramite percorsi diagnostico terapeutici in regime diurno, a pazienti del Cresm, Centro di riferimento Regionale Sclerosi Multipla, diretto dalla dottoressa Alessia Di Sapio e a pazienti della SSD Patologie Neurologiche Specialistiche diretta dalla professoressa Marinella Clerico.

"Questo intervento migliora in modo concreto la qualità dell’accoglienza e della permanenza dei pazienti nel Day Hospital" sottolinea Salvatore Di Gioia, Direttore sanitario del San Luigi. "La riqualificazione degli spazi, insieme all’implementazione delle dotazioni come le nuove poltrone per le infusioni, consente di offrire percorsi assistenziali sempre più adeguati alle esigenze cliniche e al benessere della persona".

L’opera di valorizzazione si inserisce nel più ampio impegno della Direzione aziendale volto a coniugare qualità clinica e attenzione alla dimensione umana dell’assistenza. In questo solco si colloca anche la mostra artistica di Colette Rosselli, in arte Colette, allestita negli spazi rinnovati, e curata da Santo Alligo, artista e profondo conoscitore della storia dell’illustrazione internazionale. L’esposizione rappresenta un ulteriore elemento di umanizzazione degli ambienti di cura e prosegue al secondo piano nel reparto di degenza di Neurologia e al terzo piano nel reparto di Microcitemie e malattie rare ematologiche diretto dal professor Giovanni Battista Ferrero.

Si tratta della nuova tappa di un percorso già avviato dalla Direzione del San Luigi: altri ambienti dell’ospedale sono stati infatti valorizzati con interventi artistici, a partire dal corridoio centrale con i pannelli degli illustratori Adelchi Galloni e Ugo Fontana, e il Day Hospital ematologico arricchito con le copertine dell’illustratore Ferenc Pintér.

"L’umanizzazione degli spazi di cura è parte integrante del percorso assistenziale - sottolinea Davide Minniti, direttore generale del San Luigi Gonzaga -. Ambienti più belli, curati e accoglienti contribuiscono concretamente al benessere dei pazienti e anche al lavoro quotidiano degli operatori sanitari. Investire in questi interventi significa prendersi cura della salute psicofisica delle persone".



