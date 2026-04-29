La fontanella del Fante fuori uso da settembre: "Fa caldo e non possiamo bere"

Nuovi appelli da parte dei residenti della zona Crocetta per le condizioni della piccola fontana principale del Fante, che secondo quanto riferito risulterebbe fuori servizio da settembre dello scorso anno.

A denunciare la situazione è Massimiliano Vercellino, un cittadino, che ha segnalato il perdurare del guasto invitando a un intervento di ripristino, soprattutto in vista dell’aumento delle temperature estive.

“Fa caldo e la fontana è ancora rotta” è il messaggio sintetico della segnalazione, che evidenzia il disagio percepito da chi frequenta quotidianamente l’area.