Rompe la vetrina e ruba una decina di paia di scarpe, ma la sua fuga ha breve durata

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi a Torino, un cittadino romeno di 36 anni per tentato furto aggravato presso un negozio di abbigliamento di lusso del centro città.

L’operazione è scattata in seguito ad una segnalazione giunta al 112 NUE, riguardante un furto in atto presso un'attività commerciale di via Prati. Il richiedente, in costante contatto telefonico con la centrale operativa, ha fornito indicazioni in tempo reale sugli spostamenti del soggetto.

Fermato all'angolo con piazza Solferino

Le volanti dell’U.P.G.S.P., giunti immediatamente sul posto, hanno intercettato l’uomo all’intersezione con piazza Solferino, a pochi metri dalla vetrina infranta dell'esercizio commerciale.

Il trentaseienne, riconosciuto dal testimone, era stato visto, poco prima, depositare frettolosamente in una via limitrofa la refurtiva, consistente in 10 scatole di scarpe di un noto marchio, per un valore commerciale di circa 4.000 euro.

Mani ferite, dopo aver rotto la vetrina

Durante la perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato diversi oggetti verosimilmente utilizzati per danneggiare la vetrata. L’uomo presentava inoltre ferite da taglio ancora sanguinanti sulle mani, riconducibili alla rottura del vetro.

Alla luce della gravità dei fatti e della flagranza, l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e su disposizione dell’autorità giudiziaria condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”. La refurtiva, invece, è stata interamente recuperata e riconsegnata al proprietario dell’attività dopo la formalizzazione della denuncia.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino alla sentenza definitiva.