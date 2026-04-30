Eurospin Online porta in chiave digitale prezzi e convenienza dei punti vendita

In un contesto in cui il digitale sta progressivamente trasformando le abitudini di acquisto, il tema della convenienza resta centrale per i consumatori, spesso alla ricerca di soluzioni che non comportino compromessi rispetto all’esperienza nei tradizionali punti vendita.

In questo scenario si inserisce Eurospin Online, il nuovo e-commerce di Eurospin, che rappresenta un’evoluzione dell’offerta del Gruppo: uno strumento digitale pensato per ampliare le modalità di acquisto, mantenendo al tempo stesso continuità e coerenza con i principi che ne hanno guidato la crescita.

Con Eurospin Online, il passaggio al canale digitale non comporta una rottura rispetto al modello consolidato, ma ne estende le caratteristiche principali. Prezzi e promozioni restano allineati a quelli degli store fisici, permettendo ai clienti di ritrovare online la stessa logica di convenienza che contraddistingue l’insegna.

La piattaforma, infatti, mette a disposizione un’offerta completa, che annovera sia i prodotti non alimentari sia, nelle aree abilitate, la Spesa Online . Questa integrazione consente di gestire esigenze diverse attraverso un unico canale, mantenendo coerenza tra assortimento, servizi e condizioni economiche.

Per quanto riguarda la proposta non alimentare, Eurospin Online offre ai clienti un assortimento ampio e articolato, che include prodotti per la casa, la tecnologia, il tempo libero, il fai da te e lo sport, a cui si affiancano articoli per la cura dell’auto e della moto, per il giardinaggio, giochi per bambini e accessori dedicati agli animali domestici.

In questo ambito, la piattaforma integra alcuni elementi distintivi che contribuiscono a rafforzare il valore dell’esperienza d’acquisto:

· Consegna a domicilio a prezzi convenienti e servizio Clicca e Ritira sempre gratuito per i prodotti Casa, Tech e Tempo Libero presso oltre 1.300 punti vendita.

· Disponibilità di numerosi prodotti esclusivamente online.

· Presenza di offerte a tempo che rendono l’assortimento dinamico e in continuo aggiornamento.

Sul fronte alimentare, invece, è possibile acquistare frutta e verdura fresche e confezionate, pane e pasticceria, carne e pesce, prodotti da dispensa, bevande, surgelati e non solo. La Spesa Online, poi, introduce un sistema di servizi strutturato in base alla copertura territoriale, mantenendo sempre gli stessi prezzi del punto vendita. Nelle aree in cui il servizio è attivo, gli utenti possono accedere a diverse modalità di acquisto e ritiro:

· Consegna a Casa, disponibile nelle zone di Milano e provincia, Monza e provincia, Pavia e provincia, con prima consegna gratuita e possibilità di ricezione al piano.

· Servizio Clicca e Ritira, attivo in alcuni punti vendita nelle città di Aprilia, Assisi, Bari, Catania, Firenze, Latina, Lecce, Magione, Milano, Monza, Palermo, Padova, Pesaro, Reggio Calabria, Roma, Siracusa e Verona.

· Ritiro al Locker, disponibile nei punti vendita di Milano Bisceglie e Milano Sarca.

· Abbonamento “Eurospin da Te”, che permette di tagliare notevolmente le spese di consegna e di avere anche uno speciale sconto su Eurospin Viaggi.

Queste soluzioni permettono di scegliere di volta in volta la modalità più adatta alle proprie esigenze, combinando praticità e controllo dell’organizzazione quotidiana.

Naturalmente, Eurospin Online mette a disposizione anche una funzione che consente di verificare in pochi click quali servizi siano attivi nella propria zona, permettendo agli utenti di conoscere in anticipo le modalità di shopping e ritiro disponibili prima di procedere con l’ordine. Un vantaggio che contribuisce a rendere l’esperienza più chiara e trasparente, soprattutto quando la disponibilità dei servizi varia in base all’area geografica.

Con Eurospin Online, Eurospin porta quindi nel digitale un modello fondato su accessibilità, convenienza e continuità con l’esperienza in store. Il nuovo e-commerce amplia le possibilità d’acquisto senza alterare i riferimenti abituali dei consumatori, offrendo un sistema completo e integrato che unisce assortimento, servizi e semplicità – in un’unica e innovativa piattaforma.

















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