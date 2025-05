Lutto a Bricherasio per la morte del giovane Lorenzo Notario

Lutto a Bricherasio per la scomparsa prematura di un giovane adolescente: Lorenzo Notario.

La notizia della sua morte ha cominciato a circolare nella mattinata di oggi – sabato 3 maggio –, lasciando sconcertato tutto il paese, soprattutto i coetanei e i ragazzi delle scuole. Lorenzo, 14 anni, infatti frequentava la seconda media all’Istituto Caffaro di Bricherasio.

E in paese la famiglia del ragazzino è conosciuta perché gestisce la pizzeria Totò Sapore in stradale Torre Pellice, che di recente era stata protagonista di una puntata di Cucine da Incubo con lo chef Antonio Cannavacciuolo.

Il quattordicenne era dai nonni a Settimo Torinese per il 1° maggio e la sera è tornato con un livido e dei graffi. Il giorno dopo non si è svegliato ed è stato portato in ospedale a Torino, ma non c'è stato nulla da fare.