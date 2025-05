Crocetta, si accende la telecamera: ecco cosa cambia nell’area del Fante dal 5 maggio

Entra nella fase operativa la pedonalizzazione dell’area del Fante, nel cuore del quartiere Crocetta. A partire da lunedì 5 maggio, sarà attiva la telecamera di corso Govone per il monitoraggio degli accessi, un passo atteso da tempo per rendere effettivo il divieto alle auto già vigente.

Per i prossimi 30 giorni sarà in vigore il cosiddetto periodo di pre-esercizio, durante il quale il sistema sarà testato senza ancora sanzionare eventuali violazioni. Il tempo servirà anche per consentire ai residenti e agli aventi diritto di ottenere il permesso Lilla, necessario per accedere all’area.

“Pedonalizzazione voluta dai cittadini”

“Con questo passo completiamo un percorso richiesto dai cittadini - ha spiegato l’assessora alla Viabilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta -. Il nuovo sistema d’accesso è fondamentale per garantire sicurezza e vivibilità, soprattutto per le fasce più fragili come bambini e ragazzi”.

Residenti, dimoranti e proprietari di posti auto che ancora non l’avessero fatto possono richiedere il rilascio del permesso Lilla sia attraverso la procedura telematica https://www.gtt.to.it/cms/ztl/10774 sia, dopo aver richiesto un appuntamento, presentandosi in un Centro Servizi di Gtt, mentre ai mezzi di carico e scarico merci l’accesso all’area pedonale sarà consentito dalle 10.30 alle 12.30.

Sanzioni dal 9 giugno

L’avvio effettivo dei controlli scatterà da lunedì 9 giugno: da quel momento in poi, chi entrerà nell’area senza autorizzazione sarà multato. Quello della Crocetta è solo il primo tassello di un piano più ampio: l’amministrazione comunale ha annunciato che il monitoraggio elettronico degli accessi sarà presto esteso anche ad altre zone della città, tra cui via Vibò, l'area del Campidoglio, salita Cai Monte dei Cappuccini e via Di Nanni, con l’obiettivo di proteggere spazi pubblici di pregio e valorizzarne l’uso pedonale.