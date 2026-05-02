Non solo anziani, al parco Di Vittorio i giovani scoprono il gioco delle bocce

Tradizione e nuove generazioni si incontrano al parco Di Vittorio, al Lingotto, dove la bocciofila “Le Alberate” torna protagonista unendo un mix di generazioni. Un presidio storico del territorio che prova a rinnovarsi, coinvolgendo anche ragazze e ragazzi delle scuole superiori del quartiere.

A sottolinearne il valore è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano. "La bocciofila rappresenta da anni un luogo di aggregazione, frequentato soprattutto da cittadini “più avanti con l’età”, che con impegno e continuità si prendono cura dello spazio pubblico - così Miano -. Un impegno quotidiano che ha contribuito a mantenere vivi e curati i campi da bocce, rendendoli un punto di riferimento stabile nel quartiere".

Tradizione in calo, ma non scomparsa

Negli ultimi anni, come in molte realtà simili, anche le attività legate al gioco delle bocce hanno subito una progressiva riduzione, complice il cambiamento delle abitudini e l’affermarsi di discipline sportive più moderne tra i giovani.

Nonostante questo, il territorio della Circoscrizione 8 può ancora contare su diversi impianti ben strutturati e gestiti, segno di una tradizione che resiste.

Il coinvolgimento delle scuole

La novità arriva proprio da qui: un’iniziativa promossa dagli Amici di Torino Spazio Pubblico, insieme al direttivo e ai soci della bocciofila, che punta a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori del quartiere.

Un progetto che va in controtendenza rispetto al calo di interesse, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a uno sport storico e favorire l’incontro tra generazioni diverse. Per il presidente Miano, iniziative di questo tipo rappresentano un segnale positivo: la possibilità di rinnovare una tradizione senza perderne l’identità.