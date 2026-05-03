A Torino le note di Chopin risuonano anche per le persone sorde con "Trame d'ascolto"

Con "Trame d'ascolto" la musica raggiunge tutti, anche chi non può sentire: in collaborazione con “Narrazioni Parallele”, si svolgerà uno spettacolo pianoforte e voce completamente accessibile alle persone sorde e/o con deficit uditivi.

L'evento

L’evento, con Claudia Lupo e Chiara Sonzogni, si terrà martedì 5 maggio alle 17 alla Biblioteca Calvino di Lungo Dora Agrigento 94. L’accesso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione sul sito www.narrazioniparallele.org.

La grammatica universale di Fryderyk Chopin ed Erik Satie, il genio di Lili Boulanger e le sfumature di Claude Debussy, saranno i protagonisti di un dialogo aperto con il pubblico, nel quale la musica non sarà solo ascolto.

L’accessibilità all’evento sarà garantita grazie alla collaborazione con l’Associazione Portatori Impianto Cocleare (APIC), l’azienda MED-EL e la Fondazione Akusia, che metteranno a disposizione gli ausili all’ascolto FM, strumenti dotati di cuffia o laccio a induzione magnetica, fondamentali per consentire ai portatori e alle portatrici di impianto cocleare di fruire dello spettacolo.

Gli impianti cocleari

Gli impianti cocleari - destinati alle persone sorde o con perdita uditiva profonda - tramite un complesso meccanismo catturano i suoni provenienti dall’esterno, trasformandoli in impulsi elettrici e trasmettendoli direttamente al nervo acustico, così che il cervello possa interpretarli come sensazione uditiva.

"Trame d'ascolto"

Il progetto “Trame d’ascolto” è ideato dall’Associazione Cultura e Salute in collaborazione con APIC, Lucas, Fondazione Akusia e Accademia di Medicina ed è realizzato con il contributo della Regione Piemonte. Al centro pone il delicato tema del declino delle funzioni cognitive legato all’ipoacusia, una condizione cronica e soggetta a peggioramento progressivo che incide in maniera significativa sulla qualità di vita delle persone che ne soffrono (non solo gli anziani).

“Centrale - commenta Monica Cerutti, presidente dell’Associazione Cultura e Salute - è il tema dell’accessibilità alla cultura, chiamata a contrastare l’isolamento, soprattutto nei casi di maggiore fragilità, e a diventare strumento di benessere e salute".

Gli altri appuntamenti

Dopo il 5 maggio, “Trame d’Ascolto” proseguirà mercoledì 10 giugno dalle 17 alle 19 all’Accademia di Medicina di Torino (Via Po 18) con “Disturbi uditivi e rimedi - vol. 1”, il primo di un serie di incontri divulgativi sul tema dell’ipoacusia.