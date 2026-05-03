Monopattini “fuori controllo” tra i banchi del mercato: “Così si rischiano incidenti”

Sfrecciano tra i banchi del mercato, tra clienti, famiglie e operatori al lavoro. E’ quanto denunciato nell’area mercatale di piazza Foroni, dove cresce la preoccupazione per il passaggio sempre più frequente di monopattini elettrici durante gli orari di vendita. A lanciare l’allarme è l’associazione Goia Fenapi Group, che rappresenta gli ambulanti e ha inviato una segnalazione formale al Comune, alla Polizia Municipale e alla Circoscrizione 6 chiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezza.

“Velocità elevate e mezzi fuori controllo”

Secondo quanto riportato dagli operatori, il fenomeno sarebbe ormai quotidiano. In particolare, vengono segnalati monopattini con pneumatici di grandi dimensioni, i cosiddetti “fat tire”, che attraversano il mercato a velocità sostenuta.

Una situazione che trasforma un’area pedonale, già affollata per la presenza di clienti e lavoratori, in uno spazio a rischio. Il timore è quello di incidenti o collisioni, soprattutto nelle fasi più intense della giornata.

Un rischio per tutti

Nel frequentatissimo mercato di piazza Foroni, punto di riferimento per Barriera, la presenza di mezzi in movimento tra i banchi viene considerata particolarmente pericolosa. A essere esposti al rischio sono non solo i clienti, ma anche gli stessi ambulanti, impegnati nelle attività di vendita e nelle operazioni di carico e scarico delle merci.

Le richieste degli ambulanti

L’associazione ha chiesto interventi concreti alle istituzioni. Tra le misure indicate, il potenziamento dei controlli da parte della Polizia Municipale durante gli orari di mercato, con particolare attenzione agli accessi. Viene inoltre sollecitata un’applicazione più rigorosa delle sanzioni nei confronti di chi utilizza monopattini all’interno dell’area senza condurli a mano, come previsto dalle norme. Tra le proposte anche un monitoraggio tecnico dei mezzi, per verificare eventuali irregolarità legate a potenza e velocità, e un rafforzamento della segnaletica che ricordi il divieto di transito.