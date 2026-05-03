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Attualità | 03 maggio 2026, 17:57

Lo spaccio al parco Peccei si combatte anche col volontariato: "Tagliamo i rami, così non ci sono zone nascoste"

I volontari di Torino Spazio Pubblico si occupano della manutenzione di parchi e giardini pubblici, e in Barriera di Milano puntano a eliminare i nascondigli di uno dei luoghi di spaccio della città

Lo spaccio al parco Peccei si combatte anche col volontariato

Lo spaccio al parco Peccei si combatte anche col volontariato

Il parco Peccei, tra Barriera di Milano e Borgo Vittoria, è una zona di spaccio e degrado, soprattutto dopo gli sgomberi dell'ex Gondrand e i ripetuti tentativi con la Piscina Sempione. Ma a provare a risollevare l'area ci sono anche i volontari di Torino Spazio Pubblico, che danno il loro piccolo contributo.

Il progetto Torino Spazio Pubblico

Il progetto Torino Spazio Pubblico dal 2012 cura parchi e giardini con l'aiuto dei cittadini, che si occupano di pulire e rimuovere rami secchi e sporcizia in 50 aree verdi comunali. Al parco Peccei, tra via Cigna e corso Venezia, sono in circa 10-15 i volontari che si ritrovano ogni lunedì mattina alle 9:30, e molti di loro provengono dalla comunità cinese.

La convivenza con spacciatori e delinquenti non è semplice, ma i volontari provano a fare la loro parte per limitare le attività illegali all'interno del parco. Come? Riducendo i nascondigli e le zone poco visibili, migliorando la visibilità e cercando di fare arrivare la luce del sole in ogni angolo del parco.

"Possiamo tagliare i rami più bassi in modo che si veda al di là, così da non avere zone invisibili e gli spacciatori non possano nascondersi - ha spiegato Mattia, uno dei volontari che da ottobre ogni lunedì mattina presenzia il parco Peccei - Nella zona dismessa, al limitare dei palazzi, prima era tutto chiuso alla vista, c'erano rovi e inferriate, mentre ora abbiamo rimosso tutto. Facciamo in modo che non ci siano zone nascoste".

Interventi per evitare che gli spacciatori si nascondano

Si tratta di interventi "strutturali" che aiutino a rendere il parco un luogo più in vista, senza angoli nascosti e più sicuro per residenti e frequentatori. L'obiettivo del gruppo di volontari è aumentare di numero, per migliorare ancora di più questi interventi e per essere più presenti. Le pettorine della Città di Torino indossate dai volontari, infatti, infondono tranquillità ai residenti e ai frequentatori del parco, aumentando la sensazione di sicurezza.

"Vogliamo reclutare altre persone e riuscire a coinvolgerne il più possibile - ha proseguito Mattia - anche per far vedere la presenza delle istituzioni in quel luogo, che fa sempre bene. Possiamo dare un po' di speranza".

Come diventare uno dei volontari


È possibile diventare volontario di Torino Spazio Pubblico compilando il modulo al link https://www.comune.torino.it/servizi/volontariato-torino-spazio-pubblico e inviandolo via mail a torinospaziopubblico@comune.torino.it oppure portandolo di persona presso l'Ufficio in via Corte d'Appello 16, al 2° piano, previo appuntamento telefonico.

Francesco Capuano

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