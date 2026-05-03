Lo spaccio al parco Peccei si combatte anche col volontariato: "Tagliamo i rami, così non ci sono zone nascoste"

Il parco Peccei, tra Barriera di Milano e Borgo Vittoria, è una zona di spaccio e degrado, soprattutto dopo gli sgomberi dell'ex Gondrand e i ripetuti tentativi con la Piscina Sempione. Ma a provare a risollevare l'area ci sono anche i volontari di Torino Spazio Pubblico, che danno il loro piccolo contributo.

Il progetto Torino Spazio Pubblico

Il progetto Torino Spazio Pubblico dal 2012 cura parchi e giardini con l'aiuto dei cittadini, che si occupano di pulire e rimuovere rami secchi e sporcizia in 50 aree verdi comunali. Al parco Peccei, tra via Cigna e corso Venezia, sono in circa 10-15 i volontari che si ritrovano ogni lunedì mattina alle 9:30, e molti di loro provengono dalla comunità cinese.

La convivenza con spacciatori e delinquenti non è semplice, ma i volontari provano a fare la loro parte per limitare le attività illegali all'interno del parco. Come? Riducendo i nascondigli e le zone poco visibili, migliorando la visibilità e cercando di fare arrivare la luce del sole in ogni angolo del parco.

"Possiamo tagliare i rami più bassi in modo che si veda al di là, così da non avere zone invisibili e gli spacciatori non possano nascondersi - ha spiegato Mattia, uno dei volontari che da ottobre ogni lunedì mattina presenzia il parco Peccei - Nella zona dismessa, al limitare dei palazzi, prima era tutto chiuso alla vista, c'erano rovi e inferriate, mentre ora abbiamo rimosso tutto. Facciamo in modo che non ci siano zone nascoste".

Interventi per evitare che gli spacciatori si nascondano

Si tratta di interventi "strutturali" che aiutino a rendere il parco un luogo più in vista, senza angoli nascosti e più sicuro per residenti e frequentatori. L'obiettivo del gruppo di volontari è aumentare di numero, per migliorare ancora di più questi interventi e per essere più presenti. Le pettorine della Città di Torino indossate dai volontari, infatti, infondono tranquillità ai residenti e ai frequentatori del parco, aumentando la sensazione di sicurezza.

"Vogliamo reclutare altre persone e riuscire a coinvolgerne il più possibile - ha proseguito Mattia - anche per far vedere la presenza delle istituzioni in quel luogo, che fa sempre bene. Possiamo dare un po' di speranza".

Come diventare uno dei volontari