Crisi mondiale, perchè non approfittarne?

Nei giorni scorsi ero a Roma. Ho potuto constatare, da diverse voci, quel che si va dicendo sui giornali, nei tg, e per bocca di vari analisti. La crisi del turismo è già realtà. E - sempre a detta di albergatori, guide, ristoratori, insomma addetti ai lavori - le prospettive per i prossimi mesi sono tutt'altro che rosee

Aumenti dei biglietti aerei, unitamente all'incertezza sul futuro, sono i maggiori deterrenti per chi sta pensando di organizzare vacanze e viaggi.

Un duro colpo all'economia del sistema Italia, dove la voce turismo è fra quelle che portano maggiori introiti.

Ma, forse, può essere anche una buona occasione per il nostro Piemonte.

Viste le preoccupazioni per lunghi viaggi all'estero o in località esotiche, sono convinto che migliaia e migliaia di famiglie sceglieranno spostamenti comodi, vicini, sicuri e magari a buon prezzo. Quindi, perché non approfittare di questa situazione di crisi?

Ma non si può stare fermi, con le mani in mano. Non serve aspettare dalla finestra.

Occorre muoversi fin da subito. Indispensabile promuovere i nostri luoghi, le eccellenze del territorio.

Attenzione, non parlo di campagne istituzionali. Ognuno di noi può pubblicare foto e video sui social. Le Proloco si attivino per organizzare manifestazioni o momenti di attrazione turistiche e enogastronomiche. Albergatori e ristoranti studino pacchetti famiglia. Insomma, rimbocchiamoci tutti le maniche e tiriamo fuori idee e proposte. Perché ormai tutti cercano perlopiù il turismo esperienziale.

Le crisi internazionali possono diventare un'opportunità per il nostro Piemonte. Non perdiamo tempo e soprattutto non perdiamo l'occasione dell'estate 2026.



