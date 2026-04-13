Turismo, Piemonte meglio che Italia

E chi ci ferma più. Alziamo la testa e vantiamoci. Ne abbiamo ben ragione.

Per quel che riguarda il turismo la nostra regione va meglio, in media, del resto d’Italia.

Negli ultimi dieci anni, il Piemonte ha segnato una crescita del turismo costante e ormai consolidata: dal 2016 un +30-40 per cento fra presenze e arrivi.

L’ anno scorso in Piemonte si è chiuso con arrivi che superano quota 6 milioni e 730mila e

presenze che raggiungono i 18 milioni e 170mila. La differenza principale tra arrivi e presenze nel settore turistico risiede nel conteggio delle persone, rispetto al tempo: gli arrivi contano il numero totale di ospiti che registrano il loro ingresso in una struttura ricettiva, mentre le presenze indicano il numero totale di notti trascorse dagli ospiti stessi.

Dati che indicano una crescita del 7,1% per gli arrivi e del 7,5% per i pernottamenti rispetto all'anno precedente. Il Piemonte turistico cresce, quindi, più della media nazionale, che per il 2025, secondo le ultime stime Istat, parla di un +2,3% di presenze e una contrazione degli arrivi dello 0,9%.

E Pasqua 2026 è andata benissimo: dal 2 al 6 aprile il nostro territorio ha registrato una saturazione di posti letto pari al 47,3% e un incremento di presenze turistiche di oltre il 10%, rispetto all'analogo periodo del 2025. Anche i dati provvisori della stagione sciistica 2025-26 appena conclusa, confermano una crescita nelle principali destinazioni della neve in Piemonte: boom per Limone Piemonte con +47% di pernottamenti, spinto anche dalla riapertura del Tunnel di Tenda. Incoraggianti anche le tendenze del 2026: il 28% degli italiani intervistati dichiara di voler trascorrere nella nostra Regione il ponte 25 aprile-1maggio. Sul periodo complessivo della primavera il Piemonte sarà sicuramente meta turistica per il 15% di coloro che faranno una vacanza in Italia, contro l'11% del 2025.

I turisti arrivano soprattutto dall’ estero, dai principali sette mercati europei e dagli Usa: prima è ancora una volta la Germania, seguita da Francia, Benelux, Svizzera, Regno Unito, Usa, Scandinavia e Spagna. Per quel che riguarda gli Italiani, oltre ai turisti piemontesi, arrivano principalmente dalla Lombardia,

Lazio, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto.

A tirare la volata è ancora e sempre Torino, con un tempo medio di permanenza pari a 2,5 notti. Seguono i Laghi, la montagna e i luoghi dove si pratica il cosiddetto turismo enogastronomico.

Insomma, ci manca solo il mare. Ma avere anche quello ci stiamo attrezzando….