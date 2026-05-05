Addio infiltrazioni e nuovi muri, la scalinata del Motovelodromo ha un nuovo look

La scalinata di via Castiglione, uno dei collegamenti pedonali storici tra la zona collinare e corso Casale, torna pienamente fruibile dopo un intervento di riqualificazione giunto al termine. Un’opera attesa da anni dai residenti e più volte al centro di segnalazioni per condizioni di degrado, transenne e problemi strutturali che ne avevano limitato l’utilizzo.

Passaggio strategico

L’intervento ha riguardato un’area particolarmente delicata, poiché la scalinata rappresenta un passaggio strategico per i pedoni, soprattutto in occasione di eventi sportivi e manifestazioni che si svolgono nella zona del Motovelodromo e lungo l’asse di corso Casale. In passato, il collegamento era stato parzialmente chiuso o reso difficoltoso a causa di infiltrazioni, ammaloramenti della struttura e atti vandalici che avevano compromesso la sicurezza.

Gestione acque e muri

Nel corso dei mesi sono stati eseguiti diversi interventi tecnici. È stata realizzata una nuova canalizzazione per la gestione delle acque meteoriche, con l’obiettivo di eliminare il problema delle pozze e delle infiltrazioni che nel tempo avevano danneggiato la struttura. Sono stati ricostruiti i muri precedentemente demoliti e successivamente nuovamente intonacati, restituendo continuità e stabilità alle pareti laterali della scalinata. È stato inoltre installato un mancorrente lungo il percorso per agevolare la salita e la discesa dei pedoni, migliorando la sicurezza soprattutto per le fasce più deboli dell’utenza.

La pavimentazione

Un ulteriore intervento ha riguardato la pavimentazione, completamente ripulita e riportata a una configurazione in pietra, che oggi caratterizza l’intero tracciato. Non sono invece stati effettuati lavori sui muri perimetrali del Motovelodromo, in quanto l’area risulta concessa a gestione privata e quindi non direttamente inclusa nel perimetro di intervento comunale.

Dal punto di vista politico, il coordinatore alla viabilità della Circoscrizione 7, Giuseppe Piras, ha sottolineato come “il progetto rappresenti la conclusione di un percorso lungo e complesso, avviato da tempo sul territorio”. Annunciata dalla 7 l’intenzione di avviare un confronto con il Motovelodromo, per chiedere possibili interventi sulle aree di competenza privata. Al fine di garantire uniformità e continuità al recupero complessivo della zona.

Moiso: “Infrastruttura fondamentale”

Soddisfazione dal capogruppo della Lega in Circoscrizione 7, Daniele Moiso. “L’intervento risponde alle richieste avanzate dai residenti - ha precisato -, restituendo decoro a un’infrastruttura considerata fondamentale per il quartiere”. A chiedere una manutenzione costante nel tempo è il vicepresidente della Circoscrizione 7, Ernesto Ausilio. “Solo interventi programmati possano evitare il rischio di un nuovo degrado e vanificare gli sforzi economici e tecnici appena conclusi”.

L’intervento sulla scalinata di via Castiglione si inserisce in un piano più ampio di manutenzione e riqualificazione dell’area. Sono infatti previsti ulteriori lavori sui marciapiedi e sulla carreggiata della stessa via Castiglione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della percorrenza.