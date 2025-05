L'ultimo saluto a Chiara e Simone, la giovane coppia uccisa dal vicino di casa a Volvera

L'addio a Chiara Spatola e Simone Sorrentino, la coppia di 29 e 24 anni uccisa dal vicino di casa lo scorso 24 aprile, nella loro casa in via XXIV maggio a Volvera. Una storia di liti, ossessione, disturbi psichiatrici e tanto dolore che ha scosso Volvera e la vicina Piossasco, città di origine di Simone, con i due comuni che hanno proclamato per oggi il lutto cittadino.

Serrande abbassate e campane a lutto

Serrande abbassate dei negozi, bandiere a mezz'asta, un minuto di silenzio dalle 15 e campane a lutto hanno salutato la giovane coppia, mentre amici e parenti celebravano il funerale nella casa funeraria Giubileo in corso Bramante, a Torino.

Andrea Longo, 34 anni originario di Saronno, li ha uccisi con un coltello per poi suicidarsi. Si era trasferito a febbraio e negli ultimi mesi aveva avuto già screzi con la coppia a causa del suo comportamento aggressivo. Era in cura in psichiatria in Lombardia e aveva subito già TSO in passato, ma la sanità piemontese non era al corrente del suo stato. Aveva chiamato il 118 qualche ora prima per una richiesta di aiuto, un disturbo d'ansia. I sanitari se ne erano andati dopo averlo aiutato a respirare. La sera, ha sorpreso Chiara e Simone al loro rientro a casa. Si sarebbero trasferiti a Rivalta tra meno di un mese, anche per fuggire dalla situazione divenuta insopportabile per la ragazza, che aveva denunciato ad amici e parenti le molestie del vicino.

La fiaccolata organizzata dagli amici

Lunedì 28 aprile gli amici hanno organizzato una fiaccolata e un lancio di palloncini bianchi, con 2000 persone presenti. Oggi, dopo la cerimonia civile in forma privata, le salme sono state portate al tempio crematorio di Piscina e tumulate a Piossasco. Alla casa funeraria, centinaia di persone hanno portato il proprio saluto alla coppia, colmando al massimo le due sale previste per la cerimonia.

Alla fine, i due ragazzi se ne sono andati insieme, un carro a seguire l'altro, così come insieme se ne sono andati Chiara e Simone.