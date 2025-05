Un morto e tre accoltellati, Barriera si ferma: "Preghiamo per trovare la strada"

Barriera di Milano si unisce e si ferma: dopo l'omicidio di Mamoud Diane e i tre accoltellamenti, domani sera ci sarà una veglia di preghiera in piazza Foroni. Un momento di silenzio e preghiera, promosso dalla parrocchia Maria Regina della Pace e dal Sermig, "per cercare insieme strade di luce e di riconciliazione" dopo gli episodi di violenza avvenuti in questi giorni nel quartiere di Torino nord.

Gli episodi

L'ultimo episodio in ordine di tempo risale a domenica notte, dove in via Martorelli un peruviano di 48 anni è stato ferito al braccio con una lama durante un tentativo di furto. Un fatto di cronaca che fortunatamente non ha avuto un epilogo drammatico come quello di venerdì notte in via Monte Rosa, dove il 19enne Mamoud Diane è stato massacrato a calci e pugni e poi ucciso.

La veglia

Per questo la parrocchia ha deciso di organizzare per il 7 maggio una veglia di preghiera alle 20.45 in piazza Foroni (in caso di pioggia nella chiesa Maria Regine della Pace in corso Giulio Cesare, 80).

"Preghiamo per trovare la strada"

"Vogliamo pregare per trovare la strada, riconoscendo che noi da soli non ne siamo capaci – spiega il parroco don Andrea Bisacchi – troppe volte abbiamo risposto al male con il male, all'ingiustizia con la vendetta, alla violenza con l'odio... E ogni volta abbiamo capito che questa strada non funziona. Mentre cerchiamo di riportare in questa zona giustizia e sicurezza, sappiamo che bisogna anche cercare riconciliazione!”