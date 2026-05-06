Anche Torino scende in piazza per un'Europa unita e democratica: l'appuntamento è fissato per il 9 maggio, anniversario della dichiarazione di Robert Schuman. L'allora ministro degli Esteri francese propose alla Francia e Germania - due nazioni con una lunga e sanguinosa storia - di unire le loro produzioni di carbone e acciaio.

Il corteo

Un evento che di fatto pose le basi per l'unificazione politica dell'Europa, aprendo ad una nuova stagione di pace e diritti dopo le due Guerre Mondiali. All'ombra della Mole, in occasione della Giornata dell'Europa, si svolgerà un corteo: il raduno è alle 14.30 davanti al Ponte Unione Europea (Porta Susa / corso Matteotti). A seguire la marcia passerà su corso Matteotti, corso Vinzaglio, via Cernaia e via Pietro Micca: l'arrivo è in piazza Castello, dove esponenti delle associazioni, dei movimenti e dei partiti aderenti terranno brevi interventi.

"Celebriamo Europa della pace e diritti"

"Celebriamo l’Europa - spiegano gli organizzatori - della pace e dei diritti, che ha abolito la guerra tra gli europei dopo secoli, promuovendo benessere, diritti e giustizia sociale, principi che rendono tutti i popoli europei fratelli".

"Contrastiamo - proseguono - chi vuole dividere l’Europa, riportando indietro le lancette della storia verso un mondo di competizione tra potenze, guidate esclusivamente dall’interesse nazionale. Chiediamo insieme un’Europa federale “unita nelle diversità”, e capace di agire con una sola voce sul piano internazionale superando il blocco dell’unanimità".

A promuovere e aderire al corteo, tra gli altri: Comitato DoSomething.EU, Union of European Federalists (UEF), Volt Europa, Movimento Federalista Europeo (MFE), Gioventù Federalista Europea (GFE), Movimento Europeo – Piemonte, ACLI Torino, ANPI, AVS. DemoS, + Europa, Italia Viva, Moderati, M5S e Pd.

“Oggi serve un’Europa più forte e realmente unita, capace di costruire una difesa comune e politiche condivise in ambito economico, fiscale e del lavoro. Per Azione, un’Europa unita non è soltanto un fatto istituzionale, ma una scelta profondamente politica, necessaria per affrontare le sfide globali e difendere democrazia, diritti e crescita”, ha dichiarato Cristina Peddis.