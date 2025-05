Pavimentazione non a norma al Don Grioli, in programma nuovi lavori al mercato

Non è bastato un anno di cantieri targati Pnrr, e inevitabili disagi, a far decollare il nuovo mercato di piazza Don Grioli (a Mirafiori Nord). Dopo le polemiche sollevate dagli ambulanti, poco convinti su pavimentazioni e pendenze, è arrivata puntuale la risposta dell'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino, interpellato sul caso dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Andrea Russi.

Pavimentazione non a norma

Partiamo dalla pavimentazione, forse il caso più eclatante sollevato dagli ambulanti. "I lavori non sono conclusi e liquidati - ha precisato Chiavarino -. Sono state riscontrate delle problematiche sulla finitura superficiale che mostra difetti di realizzazione, per questo ad aprile sono state fatte delle verifiche in loco. Verrà eseguito un trattamento correttivo: un intervento detto pallinatura per levare lo strato superficiale di malta in eccesso". La direzione lavori e l'impresa stanno programmando l'intervento che verrà eseguito nei prossimi mesi. La nuova pavimentazione, tre centimetri di spessore, è stata realizzata sovrapponendola a quella esistente. "Riguardo alle pendenze della pavimentazione - ha fatto sapere Chiavarino -, non sono pervenute lamentele alla direzione lavori. Unica area evidenziata quella dello stallo del mercato del pesce che a noi risulta perfettamente funzionante. L'unica anomalia è che l'operatore non convoglia le acque correttamente nelle griglie di scolo come prescritto dalla normativa Asl".

Ricordando, inoltre, che l'importante intervento di riqualificazione ha visto lavori di revisione impiantistica, ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura con guaine in colore chiaro, controllo delle grondaie e dei pluviali con predisposizione di protezioni specifiche nei punti di raccolta, manutenzione della pavimentazione in calcestruzzo, sostituzione degli apparecchi illuminanti con tecnologie maggiormente performanti, implementazione dell’arredo urbano e della segnaletica.

Murales

Il progetto esecutivo prevedeva la ritinteggiatura di colore marrone. A seguito delle lamentele della commissione mercati relative alla sporcizia e ai raid vandalici, il Comune si è confrontato con il liceo Cottini e la Circoscrizione 2 che ritinteggerà le colonne con materiale coprente. Nessun problema, secondo l'assessore, per quanto riguarda l'illuminazione "che risponde alle normative di settore".

Tanti soldi e poca attenzione

Per il consigliere Russi "gli ambulanti hanno esposto tutta una serie di disagi su quell'area. Evidentemente non a caso. Sono stati spesi 600mila euro di lavori e poi in fase di collaudo si scoprono tutta una serie di problematiche che fanno riflettere". E che costringeranno il mercato a un ulteriore step di cantieri. E sui murales "peccato averli cancellati, perché avevano un valore artistico e simbolico per il territorio. Ma speriamo in nuovi progetti".