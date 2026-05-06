Nichelino 'pronta a partire' per Londra: 45 mila euro per il ritorno del progetto Underground

Un altro viaggio in Inghilterra si profila all'orizzonte per alcuni giovani di Nichelino. E' stato infatti finanziato completamente dalla Regione Piemonte il progetto di mobilità giovanile Underground, dopo il successo dell'edizione 2025.

Evidente la soddisfazione dell'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola: "Non solo Underground viene riconfermato, ma raddoppia passando dai 25.000 euro dello scorso anno ai 45.000 euro del 2026. Un risultato straordinario che non arriva per caso, ma premia un lavoro incessante che ha dimostrato che scegliere di investire sui giovani significa ottenere risultati concreti".

L'importanza dei viaggi studio all'estero

Underground è un progetto che porta le giovani generazioni del territorio a sviluppare nuove competenze attraverso un metodo innovativo e completamente immersivo. Non teoria fine a se stessa, ma esperienze vere e vissute tramite viaggi studio in capitali e città europee. "Opportunità e occasioni per mettersi alla prova, per crescere e per tornare con qualcosa in più da restituire alla nostra meravigliosa comunità", ha aggiunto Verzola. "Tutto questo in maniera completamente gratuita e con priorità a chi proviene da condizioni di fragilità e vulnerabilità, perché le opportunità devono essere un diritto per tutte e tutti e non un privilegio".

"Manchester e Liverpool... stiamo arrivando"

Dopo aver ringraziato il vicepresidente della Regione Maurizio Marrone, che pure è all'opposto rispetto alle sue posizioni, essendo Verzola un esponente di Rifondazione Comunista, l'assessore di Nichelino ha aggiunto : "Ogni giorno continuiamo a scegliere da quale parte stare, per investire sulle giovani generazioni e costruire insieme presente e futuro, nel solo e supremo interesse della collettività. Manchester e Liverpool… stiamo arrivando!".