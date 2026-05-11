Marciapiedi, giardini e spazi fitness, tempo di pulizie straordinarie alla 5

Interventi di pulizia straordinaria in diverse aree della Circoscrizione 5, dove nei giorni scorsi sono state effettuate una serie di operazioni mirate di riqualificazione. Il tutto in risposta alle segnalazioni provenienti dai cittadini.

Le attività hanno interessato in particolare via Venaria, il parco Ugo Pecchioli e via Orvieto, con interventi che hanno riguardato giardini pubblici, marciapiedi, aree di sosta e spazi dedicati alla raccolta dei rifiuti.

Nel dettaglio, in via Venaria è stata effettuata una pulizia completa di giardini e marciapiedi, comprese le aree in prossimità delle fermate del trasporto pubblico. Al parco Pecchioli, invece, l’intervento ha coinvolto l’intera area verde, inclusi gli spazi fitness e alcune porzioni di giardini condominiali. In via Orvieto, infine, si è proceduto alla sistemazione dell’ecoisola, con rimozione dei rifiuti e pulizia del marciapiede.

A sottolineare l’importanza dell’operazione è il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone, che evidenzia come “quando le segnalazioni sono puntuali e la collaborazione è efficace, i risultati arrivano”. Un ruolo centrale è stato svolto da Amiat, che ha realizzato gli interventi sul territorio.