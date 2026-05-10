Torino torna al mare: ok dalla Soprintendenza alla concessione per 30 anni dell'ex colonia di Loano

Tempo di mettere la crema solare e indossare il costume da bagno, o quasi: in meno di due anni Torino tornerà al mare, nell'ex colonia marina di Loano nel Savonese. Intitolata a Vittorio Emanuele III ed Elena di Savoia nel 1927, l'edificio è chiuso dal 2016.

Il progetto

E dopo dieci anni di stop, si registrano dei passi in avanti per il recupero e rilancio dell'immobile. La scorsa estate il Comune ha presentato il bando per avviare una co-progettazione per far ripartire la colonia insieme agli enti del terzo settore, e a vincere è stata la cooperativa sociale Doc col progetto "EduMare".

Dopo vari incontri di coprogettazione fatti lo scorso anno, la proposta sul tavolo prevede di riqualificare l'edificio di 2300 metri quadrati con cortile e giardino per renderlo idoneo a soggiorni e laboratori per scuole e ragazzi. Serviranno circa 3 milioni e mezzo di euro e una ventina di mesi di lavori per ridare vita alla struttura comunale in provincia di Savona, da 600 posti letto.

Ok della Soprintendenza

Nelle scorse settimane la Soprintendenza ha dato l'ok alla concessione per 30 anni alla cooperativa vincente, senza canone di affitto. Ora la realtà del Terzo Settore deve presentare il progetto preliminare per il recupero, che dovrà essere sottoposto alle Belle Arti per ottenere il via libera.

Dopo l'ok della Soprintendenza, il Comune può procedere ora con la messa a disposizione dell'ex colonia: l'impegno previsto è di circa 20 mesi.