Sicurezza in circoscrizione 4: auto danneggiate in corso Tassoni e illuminazione insufficiente in Basso San Donato

I residenti di corso Tassoni, tra corso Regina Margherita e via Appio Claudio, si svegliano spesso con i finestrini delle auto in frantumi. Il problema è stato sollevato dal consigliere di circoscrizione della Lega Carlo Morando, che ha raccolto numerose testimonianze e ha portato il caso in Circoscrizione 4.

A danneggiare le auto sarebbe un senza fissa dimora, che vive nei giardini della zona. Tra il 18 e il 19 marzo la polizia lo ha fermato, ma è stato rilasciato. I residenti riferiscono che si trovi in condizioni di alterazione psicofisica.

"Siamo a conoscenza dei fatti e abbiamo interpellato il servizio adulti della città - ha spiegato il presidente di circoscrizione Alberto Re - Ci hanno confermato che l'uomo è stato intercettato più volte ma non ha mai voluto interagire con gli operatori e non è stato possibile proseguire con l'inserimento in strutture o accertamenti sanitari".

Anche al giardino Ernesto Schiaparelli, in Basso San Donato, la situazione è simile. Anche in questo caso a riportare le segnalazioni dei residenti è stato il consigliere Morando, che ha chiesto se sia possibile migliorare l'illuminazione della piazza, oggetto di furti e spaccate. Le luci sono infatti concentrate nella zona centrale del giardino, mentre nelle aree esterne le chiome degli alberi ostacolano il fascio luminoso, rendendo la zona - già poco sicura - ancora più buia.

Il coordinatore al verde Lorenzo Ciravegna ha risposto che Iren Smart Solution ha comunicato che l'impianto di illuminazione rispetta i parametri normativi. Il settore comunale del verde ha confermato che nel corso del 2025 sono già intervenuti per lo sfoltimento delle chiome per migliorare la visibilità e che interverranno nuovamente a giugno.

Anche in corso Umbria le chiome degli alberi sono un problema, come riportato dai consiglieri di Forza Italia Walter Caputo e Felice Scavone. "Sono problematiche note da tempo, gli alberi necessitano di potatura urgente - ha commentato Caputo - Le fronde coprono l'illuminazione del viale e quando piove forte i rami rischiano di cadere sui ciclisti e sulle auto. C'è stata anche una nuova petizione dei residenti".