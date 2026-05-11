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Volley | 11 maggio 2026, 07:20

Pallavolo giovanile, a Vicoforte la In Volley batte Volpiano e conquisa il terzo posto regionale alle Final Four Under14

Importante successo per la società che si era meritata l'accesso alla fase decisiva per il titolo dopo aver battuto 3-0 il Fenera Chieri

Le atlete che hanno conquistato il terzo posto regionale U14

Le atlete che hanno conquistato il terzo posto regionale U14

Successo importante nel pomeriggio di ieri per la In Volley Torinoggi.it: chiamate sul campo di Vicoforte per giocarsi le final four, infatti, le ragazze della Under14 hanno battuto le avversarie del Volley Academy Volpiano, meritando il terzo posto a livello regionale.

L'accesso tra le migliori quattro era arrivato nei giorni scorsi, dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Fenera Chieri.

redazione

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