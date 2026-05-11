Successo importante nel pomeriggio di ieri per la In Volley Torinoggi.it: chiamate sul campo di Vicoforte per giocarsi le final four, infatti, le ragazze della Under14 hanno battuto le avversarie del Volley Academy Volpiano, meritando il terzo posto a livello regionale.
L'accesso tra le migliori quattro era arrivato nei giorni scorsi, dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Fenera Chieri.
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Volley | 11 maggio 2026, 07:20
Pallavolo giovanile, a Vicoforte la In Volley batte Volpiano e conquisa il terzo posto regionale alle Final Four Under14
Importante successo per la società che si era meritata l'accesso alla fase decisiva per il titolo dopo aver battuto 3-0 il Fenera Chieri
Successo importante nel pomeriggio di ieri per la In Volley Torinoggi.it: chiamate sul campo di Vicoforte per giocarsi le final four, infatti, le ragazze della Under14 hanno battuto le avversarie del Volley Academy Volpiano, meritando il terzo posto a livello regionale.
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