Con il braccialetto elettronica viola il divieto di avvicinarsi all'ex moglie: arrestato

Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie, nonostante fosse dotato del braccialetto elettronico. Un uomo di 34 anni è stato arrestato ieri nel tardo pomeriggio a Chieri, dopo essere stato denunciato dall'ex consorte: a riportarlo è l'Ansa.

L'uomo infatti non poteva più avvicinarsi dalla donna per reati previsti dal Codice Rosso. Secondo l'accusa, avrebbe violato la misura restrittiva nonostante fosse dotato del dispositivo di segnalamento.

Per lui sono scattate le manette ed è stato portato nel carcere di Torino. Sono in corso indagini per capire se il 34enne abbia tentato di manomettere il braccialetto elettronico.