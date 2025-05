Acrobazie, giocoleria ed equilibrismo tornano ad animare Grugliasco, che viaggia "Sul filo del circo"

Grugliasco si prepara ad accogliere la ventitreesima edizione del Festival Internazionale Sul Filo del Circo, in programma dal 17 maggio all’8 giugno all’interno del Parco Culturale Le Serre, cuore verde della città.

Organizzata dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice, la kermesse si conferma come uno degli appuntamenti più longevi e significativi nel panorama del circo contemporaneo in Italia, con una proposta che intreccia spettacolo, formazione, inclusione sociale e dialogo con il territorio.



In calendario nove spettacoli, di cui sette in prima nazionale, per un totale di 40 repliche. Accanto alla programmazione principale, anche un tour guidato per le scuole e un laboratorio gratuito di circo sociale, per un’offerta culturale che coinvolge bambini, famiglie e pubblico generalista.

Sul palco, si alterneranno artisti e compagnie provenienti da tutta Europa: The Foehn Company, la compagnia blucinQue, gli allievi dell’Accademia Cirko Vertigo (la prima università italiana per l’artista di circo contemporaneo), il portoghese INAC con la nuova creazione Accompany Me, il centro di formazione Creat Circ di Valencia con la compagnia Retina, e due accademie della rete FEDEC: ECL (Lausanne-Renens, Svizzera) ed ENCC (Châtellerault, Francia).

"Orgoglio per il traguardo raggiunto"

"23 anni di edizioni testimoniano come le arti circensi siano giunte a un livello altissimo, comprensibile a un pubblico sempre più variegato che ha dimostrato, negli anni, di apprezzare questo genere artistico", commentano il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito e l'Assessora alla Cultura, Anastasia Rita Guarna. "La kermesse, diventata ormai un punto di riferimento per i grugliaschesi e i torinesi, è un'eccellenza del territorio, che speriamo possa crescere ancora".

"Il festival si distingue ancora una volta per la coerenza e la profondità del suo dialogo con il territorio", spiega invece Paolo Stratta, direttore artistico della kermesse e fondatore di Cirko Vertigo. "È un appuntamento atteso, che coinvolge non solo il pubblico locale ma tutta la città metropolitana, grazie a un programma che unisce prime internazionali, giovani promesse e artisti formati all’interno delle più importanti accademie europee. Sarà un’edizione di scoperte, in cui brillano i debutti di nuove generazioni di artisti nati artisticamente a Grugliasco o che, proprio qui, hanno trovato il crocevia ideale per avviare carriere luminose sulla scena internazionale".



Il programma

L’apertura ufficiale è fissata per sabato 17 maggio alle 21 con Rêve encore plus di The Foehn Company: uno spettacolo che unisce danza e circo contemporaneo, firmato dagli artisti marocchini Hamza El Alouani e Chaouki Amellal. Il giorno seguente, domenica 18 maggio alle 21, è la volta dell’unico appuntamento a Torino, al Teatro Café Müller, con la prima nazionale di “Heroes”, nuova produzione della compagnia blucinQue diretta da Caterina Mochi Sismondi: un viaggio tra identità e metamorfosi, dove si fondono danza, musica dal vivo e performance visiva.

Particolare attenzione è riservata alle nuove generazioni. Dal 21 al 27 maggio, durante le mattinate infrasettimanali, si terranno spettacoli e attività rivolte a 60 classi delle scuole elementari e medie inferiori del territorio, per un totale di circa 1.300 studenti coinvolti. Il programma educativo prevede il tour ABCircus, alla scoperta del mondo del circo all’interno dello storico chapiteau Vertigo, oltre a due spettacoli pensati per i più giovani: Exit (con gli artisti del terzo anno dell’Accademia Cirko Vertigo) e Exploit (con quelli del secondo anno), che andranno in scena anche nelle scuole. Le versioni integrali di entrambi gli spettacoli saranno proposte in prima nazionale giovedì 22 e venerdì 23 maggio alle ore 21.

Tra gli appuntamenti più attesi del secondo fine settimana, il Social Circus Open Lab del 23 maggio: un pomeriggio gratuito aperto a tutti, dedicato alla sperimentazione e al gioco con gli attrezzi del circo. Il 24 e 25 maggio sarà la volta di due prime nazionali sotto chapiteau: Heartichoke, creazione collettiva di Accademia Cirko Vertigo, INAC e ECL; e À mesure, handle with care, produzione tutta al femminile di Accompany Me, che riflette su intimità e relazioni attraverso il linguaggio della roue Cyr.

Il weekend del 31 maggio e 1° giugno è invece dedicato ad Arkhé: primer pulso dell’ENCC di Châtellerault, spettacolo filosofico e visionario che trasforma il palco in una metafora del cosmo in divenire.

Gran finale il 7 e 8 giugno con due nuove prime: 46011, creazione spagnola di Creat Circ e Cie Retina, che esplora il tema della gentrificazione e della trasformazione urbana; e Eu quero é andar de carrinhos de chocque!, produzione INAC che affronta con ironia e profondità il tema della globalizzazione e del rapporto fra identità individuale e collettiva.



Informazioni

Il festival, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura, Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo e numerosi enti locali, proseguirà nel corso dell’anno con altri appuntamenti del circuito blucinQue Nice: il Nice Festival di Chieri (13-20 giugno), il Cocconato Festival (3-6 luglio), il Nice Festival Moncalieri (20-28 settembre) e il Vertigo Christmas Festival (29 novembre 2025 - 6 gennaio 2026) a Mondovì.

Il Parco Le Serre è in via Tiziano Lanza 31, a Grugliasco. Per informazioni: www.blucinque.it – biglietteria@blucinque.it – tel. 0110714488.