Volley A2/F: un martello lettone per la Monviso Volley

L’ultima stagione l’ha disputata a Trento in A2, dopo una parentesi in A1 con la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La lettone Irbe Lazda, 25 anni, 190 cm, è la nuova opposta della Monviso Volley. Rispettando i rumors, raccolti da ‘Piazza Pinerolese’, che vedono anche come sua riserva Olimpia Cicogna (Garlasco).

Il primo commento del nuovo acquisto è: “Sono entusiasta di unirmi al Monviso Volley nella prossima stagione perché la squadra ha un obiettivo chiaro da raggiungere”. Leggi altrimenti: immediato ritorno in A1.