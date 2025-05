Ubriaco, importuna e minaccia i passeggeri sul bus a Moncalieri: denunciato

Fuori programma poco piacevole quello successo nella tarda mattina di ieri, domenica 11 maggio, su un autobus della linea 70. Un passeggero ubriaco (da quanto si è poi appreso successivamente un senza fissa dimora) si era addormentato sul mezzo durante la corsa verso Moncalieri: dopo essere stato svegliato di soprassalto, ha iniziato ad importunare e a inveire contro i passeggeri .

Urla, insulti e poi minacce

Quando il conducente del bus si è accorto del fatto e lo ha invitato a scendere, l'uomo ha dato di matto, urlando e minacciando chiunque si trovasse nelle sue vicinanze. A questo punto è stato necessario chiedere l'intervento del 112, con una gazzella dei carabinieri che in breve tempo ha raggiunto il mezzo.

L'intervento dei carabinieri

Due militari dell'Arma sono saliti sull'autobus e sono riusciti, non senza fatica, a far scendere il molestatore, in modo da far proseguire il mezzo fino al capolinea: per il protagonista della vicenda è scattata la denuncia.