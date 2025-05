La grande invasione, oltre 150 incontri a Ivrea, Aosta e Chieri: tra gli ospiti Roberto Saviano, Concita De Gregorio, Jake La Furia

Dal 30 maggio al 2 giugno arriva la tredicesima edizione della Grande invasione, il festival della lettura nato a Ivrea, che quest’anno si terrà per la prima volta anche a Chieri, in provincia di Torino; mentre ad Aosta giunge alla sua seconda edizione.

La grande invasione è curata da Marco Cassini e Gianmario Pilo, con Marianna Doria e Ludovica Giovine per la Piccola invasione, dedicata ai lettori e alle lettrici più giovani. Ad Aosta La grande invasione è realizzata in collaborazione con il Comune di Aosta, Romaine Pernettaz e Corrado Ferrarese. La prima edizione a Chieri è organizzata in collaborazione con il Comune di Chieri.

Tantissimi ospiti sono attesi alla Grande invasione. Tra questi, Roberto Saviano, che terrà un incontro a teatro; Concita De Gregorio, che con Paola Saluzzi darà il via agli incontri valdostani; gli scrittori e le scrittrici Paolo Rumiz, Teresa Ciabatti, Francesco Piccolo, Giulia Caminito, Vanni Santoni e Giuseppe Civati; i giornalisti Mario Calabresi e Stefano Nazzi; la sinologa Giada Messetti; Marco Leona, direttore del laboratorio scientifico del Metropolitan di New York; il filosofo Matteo Saudino. Nel suo late show Matteo B. Bianchi intervista Jake La Furia.

La casa editrice ospite è Adelphi. A Ivrea, Chiara Valerio inaugura la tredicesima edizione della Grande invasione con un talk su Fleur Jeaggy, e a seguire si terrà l’incontro Simenon racconta Simenon, nel quale, in dialogo con Filippo Battaglia, John Simenon ricorderà il padre Georges Simenon. Domenica Emanuele Trevi racconta il libro di Philip Roth Portnoy, primo titolo dell’autore pubblicato da Adelphi, in uscita a maggio nella nuova traduzione di Matteo Codignola.

Con sette ospiti internazionali, il festival si prepara ad accogliere quest’anno la statunitense Jessica Anthony, che presenta Arriva l’oritteropo, romanzo innovativo ed eccentrico; mentre il britannico William Atkins sarà all’Invasione con Tre isole, in cui si raccontano tre storie di esilio. Nella raccolta della colombiana María Ospina Pizano sono i corpi a narrare ciò che accade alle protagoniste che li abitano. Gli appuntamenti con gli esordienti, Kike Cherta (Spagna), Maria Karpińska (Polonia), e Pete Wu (Paesi Bassi), sono organizzati in collaborazione con Scuola Holden nell'ambito del Cela (Connecting Emerging Literary Artists), progetto internazionale di sviluppo talenti cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

Non mancano gli appuntamenti dedicati ai podcast. Tutti prodotti da Rai Play Sound, saranno presentati La rivoluzione alla radio: microfoni femministi dagli anni Settanta di Vanessa Roghi, Tale padre di Mauro Pescio e Cose nostre di Emilia Brandi. Inoltre, a occuparsi della rassegna stampa del mattino saranno gli host di Morning e Morning Weekend Nicola Ghittoni e Luca Misculin del Post, rispettivamente a Ivrea e ad Aosta; mentre a Chieri ci sarà la giornalista Simonetta Sciandivasci.

A Ivrea e ad Aosta torna la Piccola invasione, con più di quaranta appuntamenti pensati per i lettori più giovani e per le loro famiglie, ma anche per insegnanti ed educatori. La casa editrice ospite della Piccola invasione quest’anno è Topipittori che verrà raccontata dai fondatori Giovanna Zoboli e Paolo Canton, insieme alla scrittrice Giusi Quarenghi. Bruno Tognolini, scrittore e autore televisivo di programmi come L’albero azzurro e La melevisione, parlerà dell’etimologia delle parole in un modo accessibile a tutti, in un inedito dialogo con Giorgio Moretti (Una parola al giorno), costruito appositamente per il pubblico della Piccola invasione. Cresce l’attesa anche per gli incontri con Christian Raimo, con un talk dal titolo Barrilete cosmico: Maradona pedagogista, Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore, noto al grande pubblico come “il prof”, Giulia Muscatelli, con la quale si indagherà il modo in cui gli adolescenti oggi vivono l’amore e l’affettività, e Umberto Poli e Manuela Celestino, che metteranno in scena due diversi spettacoli.

L’immagine ufficiale della Grande invasione 2025 è stata realizzata dal fumettista Piero Macola che, in collaborazione con la Galleria Caracol di Torino, sarà protagonista di una mostra nei giorni del festival eporediese. L'artista veneziano, classe 1976, che da anni vive a Parigi, è stato invitato a fine 2024 a Ivrea per familiarizzare con la città e i luoghi del festival, e lì ha raccolto spunti, ispirazione e schizzi che sono poi diventati la locandina della XIII edizione della Grande invasione.

A Ivrea sono già aperte le prevendite delle lezioni, curate da 17 ospiti che si concentreranno su altrettanti temi, come per esempio la crisi climatica, la fragilità, l’immaginazione e il design, ognuna sviluppata in un ciclo tre incontri, per un totale di 51 lezioni. Ai nomi che il pubblico della Grande invasione ha già avuto modo di apprezzare in passato, voci autorevoli del panorama culturale italiano, si aggiungono l'autrice e conduttrice radiofonica Paola De Angelis, il graphic designer Riccardo Falcinelli, il linguista Giorgio Moretti, i giornalisti Stefano Nazzi e Gabriele Romagnoli, il narratore Alessio Torino. I biglietti si possono acquistare presso la Galleria del libro (via Palestro, 70; tel. 0125.641212; ivrea@ubiklibri.it) e online sulla piattaforma Eventbrite. Ogni lezione ha il costo di 7 euro, ma da quest'anno per la prima volta sono previsti dei pacchetti a prezzo scontato. Gli ospiti che terranno le lezioni sono Bruno Arpaia, Giulia Caminito, Iaia Caputo, Daniele Cassandro, Marta Ciccolari Micaldi (La McMusa), Giuseppe Civati, Paola De Angelis, Riccardo Falcinelli, Fabio Geda, Marco Leona, Giorgio Moretti (Una parola al giorno), Stefano Nazzi, Gabriele Romagnoli, Matteo Saudino, Andrea Staid, Alessio Torino, Carla Vitantonio.

In tutte e tre le città, il festival inizia venerdì 30 maggio, per poi concludersi domenica 1° giugno a Chieri e ad Aosta. A Ivrea durerà un giorno in più, fino al 2 giugno

Il programma completo sarà presto disponibile sul sito www.lagrandeinvasione.it