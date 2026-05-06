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Attualità | 06 maggio 2026, 20:56

Olimpiadi, Abodi: "Torino può giocarsi le sue carte per ospitare gare pattinaggio Giochi 2030 all'Oval"

L'intervento del ministro al Parlamento europeo a Bruxelles

Olimpiadi, Abodi: &quot;Torino può giocarsi le sue carte per ospitare gare pattinaggio Giochi 2030 all'Oval&quot;

"Dopo l'attribuzione alla Francia delle Olimpiadi Invernali 2030, ho sempre chiesto ai miei colleghi francesi di poter ospitare gli sport di scivolamento a Torino, visto che c'è l'infrastruttura, e ho sempre trovato una grande disponibilità. Quindi partiamo da una disponibilità che è, educatamente, presidiata anche da parte mia. Le diplomazie lavorano in modo silenzioso ed efficace, rispettando anche le controparti. Quindi io sono convinto che Torino possa giocarsi le sue carte e l'Italia insieme a Torino". Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles, in merito alla possibilità di ospitare le competizioni di pattinaggio di velocità dei Giochi invernali 2030 all'Oval di Torino.


 

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