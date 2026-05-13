Giro d'Italia, oggi tappa 5: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) - Torna il Giro d'Italia con la tappa 5. Oggi, mercoledì 13 maggio, si corre la quinta frazione della Corsa Rosa: dalla Calabria ci si sposta in Basilicata per un’altra tappa insidiosa e dalle difficili previsioni. Da Praia a Mare a Potenza per 203 chilometri, in un percorso con poca pianura e la dura salita della Montagna Grande di Viggiano a caratterizzare il finale. In maglia rosa c'è l'azzurro Giulio Ciccone. Ecco orario, percorso e dove vedere la quinta tappa del Giro d'Italia in tv e streaming.

Quella di oggi è una tappa molto movimentata, tutta nell’entroterra tra Calabria e Basilicata. In partenza si entra in salita nel Parco del Pollino con il Gpm di Prestieri (3a cat., 13 km al 4,6%). Si percorre quindi la valle del Sinni, in prevalente discesa.

Dopo Francavilla in Sinni la frazione si sposta nella Valle del Fiume Agri per raggiungere Viggiano dove si affronta la salita più dura delle prime tappe del Giro: la Montagna Grande di Viggiano (2a cat., 6,6 km al 9,1%), a 48 km dall’arrivo.

La partenza della quinta tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista oggi, mercoledì 13 maggio, alle 12:25: l'arrivo è in programma intorno alle 17. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming invece la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.