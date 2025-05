San Donato, Campidoglio e Crocetta: il 21 maggio si parla di futuro urbano

Una città si costruisce ascoltando chi la vive ogni giorno. È con questo spirito che prosegue la campagna “Voci di Quartiere 2025”, una serie di incontri pubblici lanciati dal Comune di Torino per raccogliere idee, bisogni e visioni dai cittadini in vista della stesura del nuovo Piano Regolatore Generale (Prg).

Dopo un anno di confronto diffuso nel 2024, il percorso entra ora in una nuova fase: dieci appuntamenti pubblici, da maggio in avanti, per fare il punto su quanto emerso, confrontarsi con tecnici e amministratori della città e approfondire temi specifici legati a territorio, servizi, spazi pubblici e ambiente urbano. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: disegnare insieme il futuro urbanistico della città, quartiere per quartiere, con uno sguardo aperto al cambiamento, ma radicato nei bisogni reali delle comunità.

Un calendario per ogni zona della città

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 21 maggio alle 18 presso il Cam – Cultures and Mission, in via Cialdini 4. Sarà l’occasione di dialogo per i residenti e frequentatori dei quartieri San Donato, Campidoglio, Cit Turin, Cenisia, San Paolo e Crocetta.

Un percorso partecipativo concreto

Il processo partecipativo non è solo un momento simbolico, ma una tappa concreta nel lavoro tecnico e politico di costruzione del nuovo Prg. Il Piano Regolatore rappresenta infatti lo strumento urbanistico principale con cui la città decide come e dove trasformarsi: dal futuro delle aree dismesse alle nuove mobilità, dai servizi pubblici agli spazi verdi.

In questo contesto, ascoltare la voce dei quartieri diventa cruciale. Gli incontri serviranno anche a restituire quanto emerso nel 2024, quando cittadini, associazioni e comitati hanno partecipato a incontri, camminate urbane e laboratori diffusi.

Come partecipare

Per partecipare agli incontri è sufficiente presentarsi presso le sedi indicate, senza prenotazione ma tenendo conto che l’accesso è consentito solo fino al raggiungimento della capienza massima. Tutte le informazioni aggiornate e il calendario completo sono disponibili sul sito ufficiale della campagna: https://www.torinocambia.it/prg/voci-di-quartiere-2025.