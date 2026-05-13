Progetto Recap, nuova vita alle capsule di caffè in plastica

(Adnkronos) - Una capsula di caffè può avere una nuova vita. A ReNest, percorso esperienziale e multisensoriale dedicato alla scoperta di un sistema alimentare più sostenibile, realizzato a Milano in CityLife dal Gruppo Nestlé in Italia, il progetto Recap racconta in modo integrato l’intera filiera del recupero delle capsule di caffè in plastica.

Recap nasce nel 2021 come progetto pilota in Friuli-Venezia Giulia, da un’idea condivisa tra Nestlé Italiana e illycaffè. Due aziende produttrici di capsule di caffè, un obiettivo comune: costruire un sistema strutturato per raccogliere e valorizzare le capsule in plastica esauste, recuperando sia la componente plastica sia il caffè esausto contenuto al loro interno. Nel tempo, all’alleanza hanno aderito anche Essse Caffè e Caffè Borbone e la raccolta si è ampliata in 32 comuni tra il Friuli-Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna e il Veneto.

Il percorso di una capsula raccolta attraverso Recap inizia con il conferimento nel contenitore. Il caffè esausto estratto diventa fertilizzante, seguendo una filiera dedicata gestita da partner come Fomet. La plastica, invece, viene avviata al riciclo meccanico in impianti come quelli di Montello e trasformata in nuova materia prima. A rendere possibile tutto questo è una rete capillare che coinvolge anche istituzioni territoriali - tra cui le Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e il Consiglio di Bacino Padova Centro - municipalizzate e ovviamente i cittadini.

"Recap dimostra concretamente che la collaborazione è un elemento chiave per sviluppare soluzioni efficaci di economia circolare. Solo mettendo a sistema competenze diverse, aziende, istituzioni e operatori della filiera, è possibile affrontare sfide complesse come il riciclo delle capsule di caffè e generare un impatto reale, anche grazie al ruolo fondamentale dei consumatori. Ruolo che continuerà ad essere significativo anche con l’avvio della raccolta differenziata delle capsule di plastica in tutta Italia, rispetto alla quale le sinergie con i consorzi e gli altri attori sul territorio restano fondamentali", osserva Marta Schiraldi, responsabile Sostenibilità, Salute e Sicurezza di Nestlé Italia e Malta.

Al talk si è anche parlato insieme a Davide Pollon, responsabile R&S di Corepla, della svolta attesa dal settore: a partire dal 12 agosto 2026, le capsule di plastica saranno qualificate come imballaggio e potranno essere conferite nella raccolta differenziata domestica della plastica. Un passo che richiede coordinamento, test e analisi: in Lombardia è già attivo un progetto pilota che coinvolge circa 170 comuni, avviato da Corepla insieme ai partner territoriali.

Recap proseguirà il proprio percorso di raccolta e riciclo, mantenendo centrale uno dei suoi elementi più distintivi: la valorizzazione del caffè esausto attraverso una filiera dedicata, capace di trasformarlo in nuove risorse.