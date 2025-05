Salone del Libro 2025, metropolitana di Torino aperta fino all'una di notte

Metropolitana di Torino aperta fino all'una di notte per il Salone del Libro. Dal 15 al 19 maggio torna la kermesse culturale, che si svolgerà come di consueto al Lingotto Fiere.

Per coloro che desiderano partecipare alla manifestazione in modo più ecologico, l'evento è facilmente raggiungibile con la metropolitana dalle fermate "Lingotto" (in corrispondenza dell'ingresso di via Nizza), e "Italia '61" (vicina all'ingresso stazione FS Lingotto).

Gli orari di apertura

Anche per questa edizione del SalTo, la metropolitana offrirà un orario di servizio prolungato: da giovedì a lunedì la linea uno sarà in funzione dalle 5.30 all'una di notte. Incrementato inoltre il passaggio dei convogli funzione dell'afflusso dei passeggeri.

Come arrivare in bus

A Lingotto Fiere si può arrivare anche con la linea 18 bus (fermata n. 912 - "Lingotto", su via Nizza e fermata 63 “Millefonti” su via Genova). Anche in questo caso verrà intensificato il servizio, per agevolare ulteriormente l'afflusso dei visitatori.

Arrivando dalla stazione Lingotto è possibile raggiungere l'ingresso di via Nizza attraverso il passaggio pedonale. Lo scalo ferroviario è raggiungibile anche con le linee bus 14, 18, 41, 63, 63/, 74.

Come comprare il biglietto

Il modo più semplice per acquistare il biglietto GTT è con il sistema Tap&Go nelle stazioni della metro, direttamente presso il varco identificabile: il ticket “City 100” (€1,90) consente di effettuare una corsa in metropolitana e di viaggiare anche su tutte le altre linee bus, per una validità di 100 minuti.

La modalità di pagamento contactless del biglietto è possibile anche su tutti i tram e bus su cui è presente l'adesivo giallo dedicato: il tagliando elettronico è acquistabile anche tramite app TO Move. Nel Padiglione 1 del Lingotto è inoltre presente uno stand GTT, dove poter acquistare i titoli di viaggio..