Serie A, oggi Juve-Fiorentina - La partita in diretta

(Adnkronos) - La Juve torna in campo in Serie A, a caccia di un posto nella prossima edizione della Champions League. Oggi, domenica 17 maggio, i bianconeri ospitano la Fiorentina allo Stadium nella penultima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, terza a 68 punti, va a caccia di una vittoria cruciale per blindare un posto tra le prime quattro. Dall'altra parte, i viola sono già sicuri della salvezza. Calcio d'inizio alle 12, in contemporanea con Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Roma-Lazio e Como-Parma.

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Nell'ultima giornata di campionato, la Juve affronterà il Torino nel derby. La Fiorentina ospiterà invece l'Atalanta.