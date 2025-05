Tra bolle di sapone e piccole magie, piazza Facta mette il naso rosso

Domani, domenica 18 maggio, piazza Facta mette il ‘naso rosso’. I clown di Vip Pinerolo (Vivere in Positivo) festeggeranno la 21esima Giornata nazionale del naso rosso. Un’occasione per conoscere le loro attività e sostenerle, ma anche per entrare nel loro mondo, perché dal 3 al 5 ottobre si terrà il corso per formare nuovi volontari pronti a indossare camice e naso.

“Ci sarà uno stand truccabimbi, bolle di sapone, numeri di micromagia, sculture con palloncini e le gag, che si terranno verso le 10,30 e tra le 16 e 16,30 – anticipa Mario ‘Piriciof’ Marino, presidente del gruppo pinerolese –. Nel pomeriggio, verso le 15, abbiamo anche invitato i 286 bambini che hanno partecipato al progetto scuole, con le loro maestre. I bimbi saranno ‘nasati’, da chi hanno visto durante i 3 incontri in classe e riceveranno il camice su cui avevano lavorato e il disegno che avevano fatto. Per chi vorrà, quest’ultimo possiamo plastificarlo e trasformarlo in una tovaglietta da colazione”.

In piazza ci saranno una cinquantina di clown e non mancherà il mercatino con gadget come nasini, portachiavi, magliette e oggetti artigianali fatti da alcuni clown del gruppo. I proventi del banchetto serviranno per finanziare le iniziative dei prossimi mesi.