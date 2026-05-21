"C’era una volta il cinema”, a Torino le grandi musiche di Mozart e Bizet

Le musiche di Mozart, Stauss, Bizet, Debussy e di alcuni altri grandissimi compositori, saranno protagoniste assolute di “C’era una volta il cinema”. Il titolo lascia intendere il taglio di un repertorio che susciterà grandi emozioni evocando melodie senza tempo interpretate da Sinfonietta Ensemble Torino, salon orchestra formata da artiste e artisti di diversa provenienza religiosa e culturale, professionisti e amatori con numerose collaborazioni all’attivo.

Il 26 maggio alle ore 21 presso la sala della chiesa di Scientology in via Sansovino 244 si esibiranno per la rassegna “il mARTEdì – Cultura per tutti in Periferia” (le lettere del secondo giorno della settimana A-R-T-E volutamente maiuscole).

“E’ un privilegio poterli avere con noi in via eccezionale – spiega Giuseppe Cicogna curatore della rassegna – Non li si può ringraziare abbastanza. La loro sensibilità ci permette di creare un momento di notevole bellezza e condivisione aperta e accessibile a tutti, in un giorno di metà settimana in cui in periferia raramente ci sono occasioni per uscire ed incontrarsi. Si parla molto di sicurezza, di solitudine, di integrazione, di aggregazione: attraverso il linguaggio universale della musica questo è il loro modo di partecipare agli sforzi di istituzioni locali, associazioni, comitati di quartiere sensibili alle esigenze della cittadinanza. Meritano la massima attenzione e considerazione, per questo desidero citarli singolarmente: Patrizia Marino (soprano); Sofia Di Stefano (flauto); Fabrizio Borgogno (oboe); Davide Garabello (clarinetto); Marco Ferrero (corno); Renata Seranella (pianoforte); Maria Giovanna Maglitto (armonium); Stefano Bonvini (primo violino/direttore artistico); Olga Muravyova(secondo violino); Matteo Camogliano (violoncello); Irene Fornasa (contrabbasso). Presentazione a cura di Angelo Ciotola.”

Ingresso gratuito, gradita la prenotazione: 347.9811901.