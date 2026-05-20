Torna “Paradissima”, la festa di GrugliascoGiovani e GRAMNOS

Venerdì 22 maggio 2026, a partire dalle 16,30, presso lo Spazio Paradiso di Viale Radich 4, si festeggerà “Paradissima”, un pomeriggio speciale dedicato al protagonismo giovanile, ma che ha l'obiettivo di coinvolgere tutta la cittadinanza.

Il progetto, nato nel 2025 grazie alla sinergia tra il Comune di Grugliasco, l'associazione GrugliascoGiovani e la comunità educante GRAMNOS, si propone di coinvolgere tutta la cittadinanza in un ciclo di eventi che promuove incontro, benessere, sport e relax, nel contesto della Borgata Paradiso.

Non mancheranno banchi di associazioni ed enti del territorio, per intrattenere giovani, grandi e piccini con numerose e diversificate attività: dal basket al ping pong, per passare attraverso laboratori di cucina e teatro, fino a massaggi rilassanti e uno stand truccabimbi.

Sarà un pomeriggio di festa, in cui le realtà del territorio presenteranno le proprie attività e servizi ai cittadini della Borgata, in un'ottica di coesione e sviluppo della cittadinanza per tutte le fasce d'età.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.