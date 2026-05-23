Urbanophonia, sulla Pista 500 torna il festival dedicato a musica, urbanistica e sound art

Il 23 e 24 maggio URBAPHONIA torna sulla Pista 500 della Pinacoteca Agnelli: quest’anno l’evento si svilupperà su due giornate, ampliando il formato della prima edizione. Per il secondo anno consecutivo il progetto si conferma spazio fisico e mentale in cui il suono diventa strumento per leggere il territorio, le comunità e il tempo presente, mettendo in relazione scene locali e voci globali.

L’esperienza di URBAPHONIA 2026 si articola su due stage – di cui uno dedicato al soundsystem – insieme a un percorso sonoro immersivo sviluppato da Neuf Voix, progettato per accompagnare il pubblico lungo tutto il percorso. Il festival include inoltre aree dedicate alla socialità – chill area, social table, food & beverage corner – e una zona screening & talk curata da Lucia Rebolino e Riccardo Petrini.

La programmazione musicale mette in relazione artisti italiani e internazionali senza gerarchie di genere, attraversando elettronica, alternative pop, dub e ambient. Nel pomeriggio di domenica, lo stage soundsystem ospita takeover a cura di collettivi torinesi, rafforzando il legame con il territorio e con le comunità locali.

Tra gli artisti in lineup: Ben Vince, Cooly G, Canzonieri, Heith, XIII, Eter Dex, Eddie Dark, helen island, Maara, Michele Di Martino, PALINDROME, Sam Sala, Sandra Mason, WOC e Sintetica.