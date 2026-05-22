Architettura e cinema, a Torino nasce il protocollo triennale tra Fondazione e Film Commission

Unire lo spazio della città alla magia dello schermo: con questo obiettivo Fondazione per l’architettura / Torino e Film Commission Torino Piemonte (FCTP) hanno siglato oggi un Protocollo d’intesa triennale.

Il patto punta a trasformare il patrimonio architettonico piemontese in una risorsa chiave per il cinema, creando nuove opportunità di lavoro e competenze attraverso progetti comuni, scambi formativi ed eventi aperti al pubblico.

Il primo passo: al via le iscrizioni per "Filmopolis"

Primo atto operativo di questa sinergia è il lancio di Filmopolis. Architetti e i mestieri del cinema, un programma formativo specialistico in 6 moduli in presenza, con crediti formativi per architetti, in partenza a settembre 2026.

Il percorso, curato da Giorgio Scianca (architetto e Consigliere FCTP), approfondirà il rapporto tra spazio, cinema e linguaggi audiovisivi attraverso un focus dedicato ai “mestieri degli architetti per il cinema”. I moduli si svolgeranno in sedi d’eccellenza del territorio, tra cui Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema (Torino) e il Centro Sperimentale di Cinematografia – Piemonte (Ivrea). Le iscrizioni aprono oggi, venerdì 22 maggio: informazioni e iscrizioni a questo link

L'intesa si fonda sulla condivisione di obiettivi di conservazione e valorizzazione culturale, mirando a creare opportunità concrete per i professionisti del settore. La firma avviene in una cornice significativa: gli Open Day celebrativi del 25° anniversario di Film Commission Torino Piemonte, evento che sottolinea l'apertura delle due istituzioni verso la cittadinanza e le comunità professionali.

Le dichiarazioni

Giorgio Scianca, architetto e Consigliere Film Commission Torino Piemonte

“Non c’è cinema senza architettura. Sono mestieri nello stesso tempo: industriali, artigianali, culturali, autoriali, commerciali. Due percorsi paralleli che si incontrano oggi ufficialmente a Torino dopo essersi intersecati molte volte in passato. Il corso ripercorre le intersezioni e propone nuove strade per una collaborazione che nasca dalla reciproca conoscenza. Sinergia e interdisciplinarietà”

Alessandra Siviero, Presidente della Fondazione per l’architettura / Torino

“La sottoscrizione di questo Protocollo d’Intesa va nella direzione di rafforzare i rapporti con le realtà del territorio, promuovendo una visione culturale e multidisciplinare dell’architettura. Il Patto siglato oggi con un ente d’eccellenza come Film Commission Torino Piemonte si traduce da subito in un’azione concreta con il lancio e l’apertura ufficiale delle iscrizioni al percorso formativo “Filmopolis. Architetti e i mestieri del cinema”, curato dall’architetto Giorgio Scianca, con cui collaboriamo da tempo su questi temi. Si tratta di uno dei primi workshop in Italia rivolti agli architetti ad affrontare in modo strutturato il rapporto tra architettura, cinema, scenografia e linguaggi audiovisivi, offrendo strumenti e competenze trasversali legate ai nuovi ambiti professionali della progettazione”

Beatrice Borgia, Presidente di Film Commission Torino Piemonte

“Il protocollo siglato con la Fondazione per l’architettura / Torino dimostra l’enorme valore della contaminazione tra mondi creativi diversi. Questo progetto nasce proprio grazie alle nuove competenze portate all’interno del nostro Consiglio di Amministrazione, che hanno saputo generare visioni inedite e stimoli preziosi, capaci di tradursi immediatamente in azioni concrete. Fare rete e costruire competenze condivise è nel DNA di Film Commission: questa sinergia non solo consolida le nostre partnership sul territorio, ma arricchisce l'intero ecosistema culturale ed economico locale, dimostrando quanto il dialogo multidisciplinare sia la vera chiave per far crescere l'industria del cinema”.