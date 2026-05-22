Un po’ di Stranger Things a Torino: Matthew Modine visita la città

Giravano voci su una star di Hollywood a Torino. E alla fine eccola: si tratta di Matthew Modine. Attore diventato celebre per ruoli in Full Metal Jacket, ma anche Birdy - Le ali della libertà, è tornato sotto le luci della ribalta per il suo ruolo del dottor Brenne nella serie targata Netflix, Stranger Things.

L’attore è in Italia in cerca di location per il suo film da regista. Dopo un passaggio in Liguria, si trova ora in Piemonte. A Torino è stato in varie librerie tra cui La Bussola, che ha postato una foto con Modine sui suoi canali social: “All'improvviso in libreria si palesa "il soldato Joker. Che bello avere Matthew Modine qui” scrivono nel post.

Torino potrebbe essere la location? Ancora presto per dirlo, ma sicuramente una visita che farà piacere ai fan torinesi di Hawkins.