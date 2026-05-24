Caldo anomalo in Italia con picchi fino a 35°C, fiammata africana fino a fine maggio

(Adnkronos) - Un'ondata di caldo eccezionale e del tutto anomala per il periodo sta per investire l'Italia. Nei prossimi 5-6 giorni l'anticiclone sub-tropicale dominerà incontrastato, portando temperature da piena estate con largo anticipo sul calendario. Lo spiega Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it: "Questa fiammata africana farà impennare le temperature, soprattutto, in Pianura Padana e nelle vallate interne della Toscana. In queste aree il termometro schizzerà verso l'alto con picchi di 35°C".

Le zone più colpite saranno la Pianura Padana e le valli interne toscane, dove si registreranno i valori più alti. Le condizioni meteo saranno tipiche di luglio, con caldo secco e afa in aumento nelle ore centrali della giornata.

Secondo i modelli meteo, lo scenario potrebbe cambiare intorno al 28-29 maggio. "I modelli intravedono una prima, leggera flessione dell'anticiclone", dice Brescia. L'alta pressione potrebbe iniziare a perdere forza sotto la spinta di correnti più fresche da Est. Una dinamica che aprirebbe la strada a una flessione termica, smorzando la grande calura e favorendo il ritorno di qualche temporale. "Trattandosi di una tendenza a più giorni, il condizionale è d'obbligo", conclude il meteorologo, "ma l’atmosfera potrebbe tornare su binari più consoni alla fine di maggio".