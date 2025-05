Libri in viaggio, il Bibliobus sbarca anche al mercato di Nizza Millefonti

Sabato mattina, 24 maggio, nell'area mercatale "Spezia" arriva un grande camion carico di...libri: è il Bibliobus, attrezzato di connettività Wi-Fi, con oltre 600 volumi destinati a bambine/i, ragazze/i, adulti.

Nizza Millefonti, del resto, è l'unico grande quartiere all'interno del vasto territorio della Circoscrizione 8 ad essere sguarnito di un servizio bibliotecario in sede fissa. "Il Bibliobus, servizio itinerante del sistema bibliotecario cittadino - spiega il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -, è la risposta alle numerose richieste e sollecitazioni dei nostri residenti desiderosi di leggere, consultare, prenotare un libro senza dover necessariamente recarsi in altri quartieri. Un grazie di cuore a Rosanna Purchia e ai funzionari dell'assessorato per il grande lavoro collegiale che ha permesso di dotare anche il quartiere Nizza-Millefonti di un servizio di promozione alla lettura, favorendo l'inclusione sociale".