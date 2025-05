Human/Machine, un'esperienza immersiva tra arte e tecnologia, musica elettronica e danza contemporanea

Con Human/Machine prende vita, lunedì 26 maggio al Teatro Vittoria per la Stagione 2025 della Stefano Tempia, una live performance nella quale musica elettronica, live coding, musica acustica e danza trovano un punto d’incontro, chiudendo un grande cerchio di lettura intorno al concetto generale di arte. Sul palco il Collettivo Riflessi con i danzatori Elisa Dal Zovo, Giulia Di Martino, Doris Qehaja, Gabriel Interlando in dialogo con le invenzioni di Davide Anzaldi, musicista underground, polistrumentista ed esperto di informatica.

Human/Machine nasce da una riflessione che, nel 2019, sembrava remota, ma che oggi è diventata una realtà condivisa. In un mondo in cui l’intelligenza artificiale e la tecnologia permeano ogni aspetto della vita, l’arte si fa ponte tra l’umano e il digitale. Corpo, suono e codice si intrecciano in un dialogo profondo. Da un lato, la materia viva degli strumenti acustici, dall’altro l’universo fluido e mutevole dei suoni elettronici generati in tempo reale dal codice. La macchina non è più solo uno strumento, ma una presenza creativa, capace di generare emozioni e dinamiche, mentre il corpo traduce impulsi in movimento. I suoni, inizialmente astratti e algoritmici, incontrano la fisicità dei suoni organici, dando vita a un flusso continuo di interpretazione reciproca. La danza diventa un linguaggio che plasma il suono, mentre il suono trasforma il corpo. Human/Machine è una riflessione che non appartiene più al futuro: è il presente, un presente in cui il conflitto lascia spazio alla collaborazione, dove uomo e macchina diventano co-creatori di un’arte che esplora e celebra il loro incontro. Un respiro comune, un linguaggio condiviso.

HUMAN/MACHINE

Lunedì 26 maggio, ore 21

Teatro Vittoria, via Gramsci 4

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro

Biglietti a questo link

Per informazioni: www.stefanotempia.it