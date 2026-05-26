Assoprom al Senato: "Il settore promozionale motore per il Paese, ma servono riforme fiscali e meno burocrazia"

Il 20 maggio, presso l’iconica Sala Caduti di Nassirya del Senato si è svolta la conferenza stampa “il settore promozionale come motore di crescita per il Sistema Paese” su iniziativa del Senatore Giorgio Maria Bergesio.

“Abbiamo portato sul tavolo vari temi che sono direttamente legati al nostro comparto produttivo ma che incidono anche su altri settori economici“ Patrizia Merlino, Presidente Nazionale ASSOPROM e amministratrice con il fratello della Merlino Pubblicità (ceva)

L’incontro ha posto al centro il valore economico e strategico del comparto promozionale, evidenziandone il contributo alla crescita del PIL, all’occupazione e allo sviluppo competitivo del sistema imprenditoriale italiano.

Sono intervenuti il Sen. Giorgio Maria Bergesio, promotore dell’iniziativa, il Sen. Gianni Berrino, Patrizia Merlino Presidente Assoprom e dott Carlo Orseniga, consulente contabile Assoprom

Nel corso del confronto sono stati approfonditi temi chiave per il futuro del settore:

– innovazione e sostenibilità come driver di crescita

– valorizzazione del Made in Italy

– strumenti e policy a sostegno degli investimenti

– rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria

La conferenza ha inoltre rappresentato un’importante occasione per Assoprom per portare all’attenzione delle istituzioni le criticità normative e le difficoltà operative che le imprese del comparto affrontano quotidianamente, evidenziando gli interventi necessari a sostegno della crescita e della competitività del settore.

Per sostenere le imprese serve intervenire anche sul piano fiscale. Uno spunto proposto è stato la proposta di aggiornare la soglia di modico valore dei beni ceduti gratuitamente, portandola da 50 a 150 euro. Un limite fermo da oltre 25 anni che oggi non è più coerente con i prezzi e con le esigenze operative delle Pmi.

Misura di buonsenso che semplifica, incentiva la trasparenza e favorisce l’emersione fiscale del sommerso, con un impatto sui conti pubblici contenuto e ampiamente compensato da maggiore tracciabilità e gettito.

Altra proposta è stata quella relativa all’incidenza dell’equo compenso per copia privata, noto come “tassa SIAE”, sulle chiavette USB

La Presidente ha rinnovato il proprio impegno nel favorire un dialogo costruttivo tra pubblico e privato, a supporto della crescita e dello sviluppo del settore promozionale italiano.

“Chiediamo ascolto, strumenti concreti, regole chiare. Offriamo la nostra collaborazione fattiva. Le sfide, crediamo, si vincono insieme. Anche oggi sono state fatte richieste chiare e concrete” Patrizia Merlino

“E’ stato un onore per me ricordare papà, Ionne Merlino, uno dei pionieri di questo settore e portare in Senato, in conferenza stampa un pezzo di Val Tanaro e di Ceva”