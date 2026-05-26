Centro agroalimentare di Torino, rinnovati il cda e il collegio sindacale per i prossimi tre anni

L’Assemblea dei Soci del CAAT - Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A., riunitasi in data 20 maggio 2026, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, confermando il percorso di consolidamento e sviluppo della società, punto di riferimento strategico per la filiera agroalimentare del territorio torinese e piemontese.

L’approvazione del bilancio rappresenta un risultato che conferma la solidità gestionale del Centro e la capacità di proseguire nel proprio percorso di crescita, innovazione e valorizzazione del comparto agroalimentare, in un contesto economico che continua a richiedere attenzione, efficienza e capacità di adattamento.

A margine dell’Assemblea, il Presidente Fabrizio Galliati ha dichiarato: “Un ringraziamento ai soci per la fiducia nuovamente accordata al Consiglio di amministrazione. A nome di tutto il CdA desidero esprimere un sincero grazie ai consiglieri uscenti Ornella Cravero e Stefano Cavaglià, che hanno raggiunto il limite dei due mandati, per l’impegno, la competenza e il contributo offerto in questi anni di mandato. Allo stesso tempo rivolgo il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio, con i quali proseguiremo il lavoro al servizio del Centro e dei suoi obiettivi di crescita.”

L’Assemblea ha inoltre provveduto al rinnovo degli organi societari.

Il Consiglio di Amministrazione della società, che rimarrà in carica per il triennio 2026-2028 e comunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, risulta così composto:

• Fabrizio Galliati – Presidente del Consiglio di Amministrazione

• Alessandro Maria Umberto Altamura – Consigliere

• Alessandro Piga – Consigliere

• Myriam Michela Alù – Consigliere

• Renata Fiorina – Consigliere

È stato inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, anch’esso in carica per il triennio 2026-2028 e comunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028:

• Pier Luigi Passoni – Presidente del Collegio Sindacale

• Roberto Bianco – Sindaco effettivo

• Anna Merlo – Sindaco effettivo

• Stefano Rigon – Sindaco supplente

• Margherita Spaini – Sindaco supplente

Il CAAT proseguirà ora il proprio percorso di sviluppo con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del Centro quale hub logistico e commerciale strategico per il settore agroalimentare, puntando su sostenibilità, innovazione e qualità dei servizi a favore degli operatori e del territorio.