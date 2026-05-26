A.m.a. lancia la campagna di crowdfunding contro l'artrosi

L’artrosi non è solo un dolore che limita i movimenti. Per molte persone significa fare più fatica a camminare, lavorare, dormire, salire le scale, compiere gesti quotidiani che spesso vengono dati per scontati. Da questa consapevolezza nasce la nuova campagna di crowdfunding promossa da A.M.A. – Associazione Movimento Artrosi Italiana, con l’obiettivo di sostenere un progetto di ricerca dedicato allo studio della malattia e allo sviluppo di nuove possibili terapie.



La campagna, dal titolo “Dalla ricerca alla cura: insieme contro l’artrosi”, punta a raccogliere 50.000 euro, con un obiettivo finale di 100.000 euro, attraverso la piattaforma Eppela. I fondi serviranno a finanziare un progetto innovativo per creare un modello tridimensionale dell’articolazione di un ginocchio umano, utile a studiare l’artrosi e testare nuove terapie. Al centro del progetto ci sono gli organs-on-chip, micro-dispositivi monouso che permettono di ricreare in laboratorio piccole versioni funzionanti delle articolazioni umane, senza ricorrere ad animali da esperimento.

L’obiettivo è osservare più da vicino lo sviluppo della malattia, comprenderne meglio i meccanismi e rendere la ricerca più precisa, anche nella prospettiva di soluzioni sempre più personalizzate. Ogni esperimento richiede un nuovo chip: per questo, maggiori saranno le risorse raccolte, più ampia potrà essere l’attività di ricerca. Il piano economico prevede 25.000 euro per l’acquisto di 50 organs-on-chip, 10.000 euro per materiali consumabili come idrogel, colture cellulari, anticorpi, terreni di coltura e plasticherie da laboratorio, e 15.000 euro per il lavoro di una ricercatrice per un anno.

A.M.A. è la prima organizzazione senza scopo di lucro in Italia impegnata nella sensibilizzazione, nella prevenzione e nel supporto alle persone affette da artrosi, oltre che nella promozione della ricerca scientifica e della collaborazione tra pazienti e professionisti della salute.



La campagna di crowdfunding nasce proprio per unire informazione, partecipazione e ricerca, offrendo a cittadini e sostenitori la possibilità di contribuire in modo concreto a un percorso che riguarda milioni di persone. Sono previste diverse forme di donazione: con 10 euro si riceve un ringraziamento e l’inserimento nella community A.M.A.; con 25 euro si diventa soci A.M.A.; con 200 euro è previsto un consulto online con uno specialista dell’artrosi; con 500 euro un programma personalizzato online e una seduta di esercizioterapia per l’Active Ageing e il benessere delle articolazioni.

Chi desidera contribuire al progetto può farlo attraverso la piattaforma Eppela, collegandosi al link: https://www.eppela.com/projects/12901. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.associazionemovimentoartrosi.it.