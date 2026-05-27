JTI lancia Ploom Moments, da Milano a Napoli il tour dei festival dell’estate 2026

MILANO (ITALPRESS) - La musica dal vivo incontra l'esperienza firmata Ploom. Nasce Ploom Moments, il nuovo hub esperienziale di Ploom - il brand di tabacco riscaldato di JTI - pensato per accompagnare i consumatori adulti nei più iconici appuntamenti musicali dell'estate 2026. Non un semplice calendario di sponsorizzazioni, ma un vero e proprio ecosistema di esperienze immersive che porterà il brand al centro dei festival più attesi della stagione, tra grandi concerti internazionali, elettronica, urban culture e beach party. Un progetto che consolida il legame di Ploom con il mondo dell'intrattenimento live, attraverso spazi dedicati, attivazioni esclusive e momenti di socialità pensati per vivere la musica in modo autentico e contemporaneo.L'estate 2026 segna il debutto del nuovo hub, che vedrà Ploom presidiare i principali palcoscenici nazionali da Nord a Sud, accompagnando alcuni degli eventi più esclusivi dell'estate italiana. Fra i momenti più attesi, la collaborazione con Salmo, artista simbolo di una visione creativa capace di rompere gli schemi e reinventare il live entertainment. In alcune delle tappe più iconiche dell'estate, Ploom e Salmo uniranno le forze per dare vita a esperienze ancora più coinvolgenti ed esclusive, dove la musica diventa occasione di scoperta, condivisione e intrattenimento.Ploom Moments toccherà tutti i live più importanti d'Italia, per trasformare ogni appuntamento in un'esperienza immersiva e memorabile. A Milano la programmazione include appuntamenti al Vision presso l'Ex Macello (1° maggio - 30 settembre), nuovo punto di riferimento per la nightlife urbana, oltre a Fiera Milano Live (22 maggio - 25 agosto) e agli I-Days (25 giugno - 10 settembre), che ogni anno richiamano migliaia di appassionati con le più grandi star della scena internazionale.Ploom arriverà poi a Roma per lo Spring Attitude (29-30 maggio), il festival che unisce musica elettronica, innovazione e arti digitali, e Dissonanze (12-13 settembre), storico appuntamento dedicato alla club culture internazionale.Indimenticabile anche la tappa di Firenze per il Decibel (4-6 settembre), uno tra i festival techno più importanti d'Europa.Senza dimenticare il luogo dove da sempre la nightlife e la musica sono protagoniste, la riviera romagnola: Ploom Moments arriverà in uno dei momenti più attesi, El Row, il celebre format internazionale noto per i suoi show immersivi e spettacolari, che farà tappa a Reggio Emilia (6 giugno) e Gallipoli (8 agosto).Ploom sarà protagonista, inoltre, al Nameless Festival di Lecco (30 maggio - 1° giugno), diventato negli anni uno degli eventi dance più seguiti in Europa, all'Ex Base Nato di Napoli (4-10 luglio), location iconica per la musica live nel Sud Italia, all'Unlocked Music Festival a Castellammare del Golfo (24-25 luglio) e al Lebonski Park di Arzachena, in Sardegna, nel cuore della Costa Smeralda (25 luglio).In ogni tappa del circuito, Ploom metterà a disposizione del pubblico adulto aree dedicate e allestimenti pensati per il relax e l'interazione: spazi progettati per integrarsi nel contesto dei festival, offrendo ai consumatori adulti un'esperienza di intrattenimento completa e in linea con l'identità del brand. Ma non solo: i membri del Ploom Club potranno avere la possibilità, tramite un contest, di vivere gli eventi in modo ancora più immersivo accedendo a esperienze uniche ed esclusive, come il backstage dei concerti di Salmo, per entrare nel cuore dello show e vivere il live da una prospettiva unica.Con Ploom Moments, il brand rafforza così la propria presenza nel panorama dell'entertainment italiano, trasformando la musica live in uno spazio di relazione, esperienza e condivisione.-news in collaborazione con JTI- - foto ufficio stampa JTI -(ITALPRESS).