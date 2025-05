Firmato l’accordo di programma per l’inclusione scolastica nei Comuni della cintura ovest di Torino

È stato firmato a Pianezza un accordo di programma di grande rilevanza tra i Comuni di Pianezza, Alpignano, Druento, Venaria Reale, Givoletto, La Cassa, San Gillio e Val della Torre, insieme alla Città Metropolitana di Torino. L’obiettivo dell’accordo è garantire l’inclusione scolastica e formativa degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Promotore e Comune capofila di questa iniziativa è Pianezza, che da anni si distingue per le sue politiche inclusive e per l’impegno nel garantire pari opportunità di accesso all’istruzione a tutti gli studenti. Hanno aderito all’accordo anche il CISSA, l’ASL TO3 e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio, dagli asili nido alle scuole superiori, inclusi gli Istituti Comprensivi di Pianezza, Alpignano, Druento, Caselette, Fiano, Venaria Reale, l’Istituto Dalmasso di Pianezza, il Liceo Juvarra di Venaria e diverse scuole paritarie, tra cui il Salotto Fiorito.

L’accordo, della durata triennale, rappresenta un impegno concreto per garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio attraverso:

• interventi educativi e assistenziali mirati,

• fornitura di ausili didattici e attrezzature specifiche,

• sviluppo dell’autonomia personale,

• abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici e sportivi,

• trasporto speciale per gli alunni con disabilità,

• accesso prioritario a nidi e centri estivi comunali.

Grande novità dell’accordo è l’introduzione, in via sperimentale, della figura dell’educatore di plesso: una risorsa educativa trasversale che potrà supportare più classi, facilitare l’inclusione nei momenti di gioco e apprendimento e rispondere in modo più efficace all’aumento di studenti con bisogni educativi speciali.

Il Sindaco di Pianezza Antonio Castello ha dichiarato: «Questo accordo non è solo un atto formale, ma la testimonianza concreta di una rete territoriale che crede nell’inclusione come valore fondante. Pianezza, come Comune capofila, ha lavorato con determinazione per coordinare un percorso che unisce istituzioni scolastiche, enti locali e sanitari. È un passo avanti decisivo per rendere la scuola un ambiente davvero accessibile a tutti».

Lucianella Presta, Assessore alle Politiche Sociali di Pianezza, commenta che «è fondamentale investire nella scuola come spazio inclusivo. L’educatore di plesso, ad esempio, è una risposta innovativa e flessibile che ci consente di intercettare i bisogni reali dei nostri bambini e ragazzi. L’accordo rappresenta un patto di responsabilità collettiva, che ci rende orgogliosi e ancora più motivati».

Il Sindaco Antonio Castello aggiunge che «un sentito ringraziamento va a tutti i sindaci dei Comuni firmatari, ai dirigenti scolastici, al CISSA, alle associazioni del territorio e a tutti i partecipanti che hanno contribuito alla definizione e sottoscrizione dell’accordo. La loro presenza e il loro impegno dimostrano quanto sia forte e condivisa la volontà di costruire un sistema educativo più equo, attento e capace di accogliere ogni studente. Con questo accordo, i Comuni si impegnano a garantire interventi tempestivi e mirati, affinché nessuno studente venga lasciato indietro. Un risultato frutto della sinergia tra amministrazioni, servizi educativi, sanitari e scolastici, destinato a diventare un modello replicabile su tutto il territorio metropolitano».