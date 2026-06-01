Cavour: in arrivo un nuovo supermercato? La preoccupazione dei commercianti

Un nuovo supermercato a Cavour? In Comune c’è una richiesta di cambio di destinazione d’uso di un’area. I commercianti insorgono e il sindaco firma la lettera della loro protesta.

“Avendo saputo di questa richiesta ci siamo dati da fare, già in previsione probabilmente della costruzione di un altro edificio tipo supermercato. Lanciando l’appello abbiamo buttato le mani avanti per bloccare il progetto. Almeno ci stiamo provando”, sottolinea Doriana Mensa, vicepresidente dell’associazione CavourCommercio.

Già l’insediamento di Conad, McDonald’s e Kik, sull’area dell’ex autorimessa della Cavourese, aveva fatto discutere. La nuova superficie commerciale dovrebbe sorgere anch’essa in via Pinerolo, al posto di un’area con destinazione artigianale.

Per il momento, il sindaco Sergio Paschetta, ha firmato l’appello dei commercianti, precisando che si tratta di ipotesi e che nulla è stabilito: “L’ho fatto per mostrare una condivisione degli intenti e perché ritengo che quanto richiesto rispecchi perfettamente quello che facciamo per la tutela del commercio locale. In merito a questa nuova situazione ci stiamo muovendo con estrema attenzione, facendo le opportune valutazioni e tenendo conto anche di quello che oggettivamente può essere l’impatto di una struttura di vendita di medie dimensioni”.

Quello che chiedono dall’associazione del paese è proprio “di valutare con attenzione il progetto di una futura apertura di una nuova grande struttura commerciale sul territorio: verificando la compatibilità urbanistica, valutando gli impatti sull’assetto viario, sui parcheggi e sulla sicurezza della circolazione e considerando gli effetti negativi sul commercio locale”.

Al momento la richiesta del privato è al vaglio: “Se ne stanno occupando le commissioni interessate – fa il punto il sindaco –. Una volta che sarà conclusa l’analisi, con i relativi risultati che arriveranno, ci ritroveremo come Amministrazione per riflettere sulla vicenda e capire come procedere”. Se dovesse essere richiesta una variante urbanistica al Comune per far diventare il terreno commerciale, Paschetta e la sua squadra possono rifiutarla, perché hanno il potere di gestire la pianificazione territoriale. Discorso più complicato è se ci si appella a norme come l’autoriconoscimento di un’area commerciale urbana non addensata. In questo caso, per esempio, bisogna verificare se la proposta soddisfi o meno i requisiti tecnici previsti dalla legge.