Volley A2/F: dopo Farina, al centro arriva Parini

Dopo Alice Farina, tocca a Sveva Parini. Comasca, Classe 2001,185 centimetri, ex di San Giovanni in Marignano, è lei la seconda centrale per la prossima stagione in A2 della Monviso Volley. Dai rumors raccolti nelle scorse settimane, il reparto delle centrali sarà completato con Nicole Modesti, in arrivo da Milano.

“Sono molto contenta della chiamata di Monviso, una realtà che negli anni si è sempre distinta per essere un ambiente serio con dei roster competitivi e che ha sempre raggiunto risultati concreti. Ho percepito fin da subito fiducia, entusiasmo e voglia di rilanciarsi per ambire ad obiettivi di vertice, stimoli determinanti per la mia scelta e che condivido. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso, conoscere l’ambiente e mettermi al lavoro insieme alle mie nuove compagne e allo staff, cercando di dare il massimo ogni giorno per diventare un bel gruppo unito e pronto a dare battaglia – è il commento della neomonvisina –. Sarà un campionato lungo e coinvolgente ma sono convinta che ci siano tutti i mezzi e i presupposti per fare bene e ritagliarci delle soddisfazioni importanti”.